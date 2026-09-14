НКЦПФР озвучили нові можливості для бізнесу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила вимоги до аутсорсингу. Вони визначають, які функції можна передавати зовнішнім виконавцям, хто може надавати такі послуги та яких вимог має дотримуватися

Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.

На аутсорсинг можна передавати окремі функції, необхідні для роботи компанії. Зокрема, це комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит, бухгалтерський облік, ІТ-підтримка, обслуговування програмного забезпечення та інформаційних систем. Для професійних учасників до цього переліку також входить опрацювання звернень третіх осіб.

Передати такі функції можна лише тому, хто має достатньо ресурсів і кваліфікованих працівників та відповідає вимогам щодо ділової репутації. Надавати послуги можуть українські та іноземні юридичні особи, а також фізичні особи.

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Головний принцип вимог: можна залучати сторонніх виконавців, але не перекладати на них відповідальність. Навіть якщо компанія віддала внутрішній аудит чи ІТ на аутсорс, перед клієнтами та Комісією за кінцевий результат усе одно відповідає саме вона.

Це важливий крок у наближенні українського законодавства до стандартів ЄС. Завдяки прозорим правилам компанії зможуть легально оптимізувати свої витрати, не порушуючи інтереси інвесторів.

Редакція PSM звертає увагу, що нові правила можуть бути особливо корисними для невеликих і середніх компаній, яким економічно невигідно утримувати повний штат вузькопрофільних фахівців. Водночас аутсорсинг критично важливих функцій потребуватиме жорсткішого контролю за підрядниками, адже репутаційні, операційні та регуляторні ризики у разі помилок залишатимуться на стороні самої компанії.

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