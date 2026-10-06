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3 криптовалюти, на які варто звернути увагу

06.10.2026 10:10
Микола Деркач

Жовтень традиційно вважається сильним місяцем для крипторинку, через що серед трейдерів навіть закріпилася назва Uptober. Цього року увага інвесторів зосереджена одразу на трьох великих криптовалютах — Біткоїні, Ethereum та XRP

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу

Фото: chatgpt.com

Біткоїн

Біткоїн залишається головною криптовалютою ринку і одним із найочевидніших активів, за якими інвестори стежать до кінця жовтня.

Позитивні очікування підтримують припливи коштів у спотові Bitcoin ETF, інституційні покупки та відновлення після літніх мінімумів.

Додатковим фактором є історично сильна динаміка Біткоїна в жовтні. Водночас високі ціни на нафту, волатильність на ринку облігацій і жорсткіша монетарна політика можуть стримувати подальше зростання.

За Bitcoin Rainbow Chart, до 31 жовтня BTC теоретично може піднятися до $153 000, залишаючись у зоні відносної недооціненості. Citi, своєю чергою, нещодавно підвищив 12-місячний прогноз для Біткоїна з $83 000 до $113 000.

Ethereum

Ethereum за останній місяць додав близько 10% і також залишається серед головних претендентів на подальше зростання.

Підтримку ETH дають припливи коштів у ETF, загальне відновлення ринку альткоїнів і накопичення криптовалюти великими власниками.

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Ключовим рівнем залишається $2690. Якщо Ethereum утримається вище цієї позначки, наступною ціллю може стати зона $2775–2800.

Закріплення вище $2800, своєю чергою, потенційно відкриє шлях до $3000.

Додатковим каталізатором може стати тест оновлення Glamsterdam 6 жовтня, а також подальше зростання інтересу до Ethereum ETF із можливістю стейкінгу.

XRP

XRP також демонструє обережно позитивну технічну картину.

Протягом останніх семи тижнів криптовалюта неодноразово стикалася з опором у районі $1,53. Якщо XRP зможе стабільно закріпитися вище цього рівня, наступною ціллю може стати $1,62.

За останні три місяці XRP подорожчав більш ніж на 30%, а торговий обсяг зріс понад на 75% — приблизно до $1,95 млрд.

Це свідчить про помітне пожвавлення активності, хоча слабший попит із боку великих власників може відтермінувати прорив.

Редакція PSM звертає увагу, що всі три криптовалюти мають власні драйвери зростання, але жовтень залишається волатильним місяцем. Для Біткоїна ключовим фактором будуть ETF та макроекономіка, для Ethereum — технічні рівні й оновлення мережі, а для XRP — здатність закріпитися вище зони $1,53.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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