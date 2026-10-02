Citi різко підвищив прогноз для Біткоїна: скільки може коштувати BTC

Один із найбільших банків США Citi суттєво покращив прогноз щодо Біткоїна після сильного відновлення крипторинку. Тепер банк очікує, що протягом наступних 12 місяців BTC може зрости до $113 000

Раніше банк був значно обережнішим і прогнозував, що у 2027 році Біткоїн торгуватиметься приблизно по $83 000. Однак після різкого зростання криптовалюти в серпні та вересні аналітики переглянули очікування.

Новий прогноз Citi передбачає підйом BTC приблизно на 35% від поточних рівнів. На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався близько $83 900.

Однією з головних причин перегляду прогнозу став приплив капіталу в криптовалютні ETF. У Citi очікують, що протягом наступних 12 місяців він може сягнути близько $5 млрд.

Ще один позитивний фактор — активніша участь американських регуляторів. SEC та CFTC поступово формують правила для крипторинку на тлі того, що Конгрес США поки не зміг ухвалити закон CLARITY Act, який мав створити чіткішу нормативну базу для цифрових активів.

Водночас навіть новий прогноз Citi не передбачає оновлення історичного максимуму Біткоїна найближчим часом. Банк очікує, що приплив коштів у криптовалюти з часом дещо сповільниться, хоча загалом залишатиметься стабільним.

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Оптимізм Citi стосується не лише Біткоїна. Банк також підвищив 12-місячний прогноз для Ethereum одразу на 35,2% — з $2 240 до $3 028.

Станом на 1 жовтня ETH торгувався приблизно по $2 696, тобто прогноз банку передбачає потенційне зростання ще приблизно на 12%.

Біткоїн, своєю чергою, за останні тижні суттєво відіграв попередні втрати. У середині серпня криптовалюта подорожчала приблизно на 25% менш ніж за два тижні, а у вересні додала ще близько 14% за один тиждень. Загальне зростання від середини серпня сягнуло близько 33%.

Попри це, BTC усе ще торгується нижче рівня початку року, коли його ціна становила приблизно $87 400.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози великих банків не гарантують майбутньої динаміки криптовалют. Ціна Біткоїна залишається залежною від припливу капіталу в ETF, регуляторних рішень у США та загального настрою інвесторів на глобальних ринках.

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Джерело: Finbold.