Великий адронний колайдер почали розбирати: причини

Найбільший у світі прискорювач частинок готують до нового етапу досліджень. Масштабне оновлення має допомогти фізикам збирати більше даних про будову Всесвіту

У CERN розпочали демонтаж окремих секцій Великого адронного колайдера біля детекторів ATLAS і CMS. Роботи стартували 7 вересня, повідомила організація 17 вересня. Фахівці готуються прибрати 28 надпровідних магнітів, які замінять під час модернізації HiLumi LHC.

Ці магніти фокусують пучки частинок перед зіткненням. Що щільніше зосереджені частинки, то більше зіткнень можуть зафіксувати експерименти — і тим більше матеріалу для аналізу отримають науковці.

Нові магніти матимуть надпровідні котушки з ніобію та олова. Вони створюватимуть магнітне поле силою 11,3 тесла — приблизно на 40% сильніше, ніж нинішні. Обладнання, яке замінюють, установили ще у 2005-2007 роках.

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Перший квадрупольний магніт нового комплекту планують доставити в тунель на початку 2029 року. Модернізація відбувається в межах третьої тривалої зупинки прискорювача — LS3. Біля експериментів ALICE і LHCb наявні комплекти фокусувальних магнітів збережуть, хоча також удосконалять.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться про планове оновлення окремих частин колайдера. Сильніше магнітне поле допоможе збільшити кількість зіткнень, але саме собою не означає підвищення їхньої енергії на 40%.

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За матеріалами: home.cern.