Дефекти зробили батареї кращими: вчені прискорили рух літію втричі

Вчені з Університету Південної Кароліни з’ясували, що недосконала структура матеріалу може бути перевагою для акумуляторів. У дефектних кристалічних анодах літій рухався приблизно утричі швидше, ніж у більш впорядкованих зразках. Це може допомогти створювати батареї, які швидше заряджаються та довше працюють

Команда досліджувала анодний матеріал MoNb12O33 — представника так званих ніобатів Водслі–Рота. Зазвичай під час синтезу матеріалів намагаються отримати максимально впорядковану кристалічну структуру. Цього разу дослідники порівняли два варіанти: один із великою кількістю дефектів та другий — значно краще впорядкований.

Результат виявився несподіваним. У «недосконалому» матеріалі середня швидкість дифузії літію була приблизно у три рази вищою. При цьому він демонстрував 307 мА·год/г за невеликого струмового навантаження та близько 200 мА·год/г за режиму 10C.

Щоб зрозуміти механізм, науковці застосували комп’ютерне моделювання з використанням машинного навчання. З’ясувалося, що самі дефекти не обов’язково роблять кожен шлях для літію швидшим. Натомість вони змінюють маршрут і спрямовують іони в більш ефективні канали всередині кристала.

Дослідники порівнюють це з дорогою: якщо частина повільних смуг перекрита, транспорт починає частіше користуватися швидкісними.

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У лабораторних елементах такий підхід дозволив досягати 50% заряду приблизно за три хвилини. Після 10 000 циклів батареї зберігали близько 74% початкової ємності. Водночас ідеться про експериментальні матеріали, а не про готову технологію для смартфонів чи електромобілів.

Саме дослідження було опубліковане в Advanced Energy Materials, а Університет Південної Кароліни представив нові подробиці роботи у вересні 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що результат змінює звичний підхід до проєктування електродів: максимальна кристалічна впорядкованість не завжди означає кращі характеристики. Контрольовані дефекти можуть стати окремим інструментом для створення акумуляторів із швидшим заряджанням і більшим ресурсом.

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Джерела: University of South Carolina, Advanced Energy Materials.