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НБУ покарав п’ять фінансових компаній

30.09.2026 15:10
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових компаній. Три установи отримали письмові застереження, в однієї компанії регулятор відкликав ліцензію, а ще одній скоротив перелік дозволених фінансових послуг

НБУ покарав п’ять фінкомпаній: одна залишилася без ліцензії

Фото: НБУ

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня 2026 року.

Зокрема, Нацбанк виключив один із видів фінансових послуг із ліцензії ТОВ «ФК «Фінтек Меркурій». Причиною стало те, що компанія протягом шести місяців поспіль фактично не здійснювала діяльність із надання відповідної послуги.

Після зміни ліцензії компанія зберігає право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати факторингові операції.

Ще три фінансові компанії отримали від НБУ письмові застереження. Йдеться про ТОВ «СТ Фінанс», ТОВ «ФК «Атлантіс Капітал» та ТОВ «ФК «Брайт-К».

У перших двох компаніях регулятор виявив недоліки, пов’язані з виконанням вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній. Ці правила визначені постановою Правління НБУ №185 від 27 грудня 2024 року.

ТОВ «ФК «Брайт-К» також отримало письмове застереження через порушення окремих вимог цього положення.

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Усі три компанії повинні усунути виявлені Нацбанком порушення та недоліки до 20 жовтня 2026 року.

Найсуворіший захід регулятор застосував до ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп» — у компанії повністю відкликали ліцензію на діяльність фінансової компанії.

У НБУ пояснили, що протягом останніх шести місяців діяльність компанії призвела щонайменше до двох порушень пруденційних вимог. Такі нормативи встановлюють фінансові показники та обмеження, яких фінансові компанії мають дотримуватися для підтримання своєї стійкості та належного рівня ризиків.

Підставою для відкликання ліцензії стали вимоги Положення про застосування Національним банком коригувальних заходів, заходів раннього втручання та заходів впливу на ринку небанківських фінансових послуг.

Редакція PSM звертає увагу, що заходи НБУ мають різний рівень наслідків: письмове застереження передбачає усунення конкретних порушень у встановлений строк, тоді як відкликання ліцензії фактично позбавляє компанію права продовжувати відповідну фінансову діяльність. Регулятор останніми роками посилює вимоги до прозорості, корпоративного управління та фінансової стійкості небанківських установ.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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