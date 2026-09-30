Криптотрейдер перетворив $5200 на $377 тисяч завдяки цьому мемкоїну

Невідомий трейдер придбав мемкоїн Bundle Cat у день запуску, а згодом вартість його вкладення зросла більш ніж у 72 рази. Однак сотні тисяч доларів поки залишаються прибутком «на папері»: власник не продав токени

Про це пише Finbold із посиланням на дані блокчейн-аналітичної платформи Arkham. Гаманець, адреса якого починається з 0x955, витратив $5200 на Bundle Cat (BUN), коли капіталізація токена становила приблизно $265 тисяч.

За наведеними даними, трейдер утримує 3,69 млн BUN. На момент оцінки їхня вартість сягнула близько $377 200. Отже, нереалізований прибуток становив приблизно $372 тисячі, або понад 7100% від початкового вкладення. Продажів із цієї позиції аналітики не зафіксували.

Bundle Cat — мемкоїн в екосистемі Robinhood Chain, пов’язаний із платформою запуску токенів Mosh від UV Labs. За даними, які наводить Finbold, понад 70% загальної пропозиції BUN заблоковано у спеціальних сховищах смартконтрактів. Видання пов’язує подорожчання з обмеженою кількістю токенів у вільному обігу та зростанням попиту.

Як пояснює Mosh на своєму сайті, платформа залучає капітал для запуску токенів і блокує його у сховищах, із якими працюють автоматизовані торгові агенти. Вони здійснюють операції в межах заданих обмежень, підтримуючи активність ринку. Учасники, які фінансують такі набори активів, можуть отримувати частку торгових комісій.

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Водночас сама Mosh називає своє програмне забезпечення експериментальним. Внесений у такі набори капітал не повертається, комісійні доходи не гарантовані, а учасники можуть втратити всі вкладені кошти. Ці умови стосуються фінансування механізму платформи — їх не варто плутати зі звичайною купівлею BUN на ринку.

Редакція PSM звертає увагу, що для читачів в Україні головне в цій історії — різниця між оцінкою токенів у гаманці та сумою, яку реально можна отримати після продажу. Велика угода на малоліквідному ринку може зрушити ціну вниз. А один успішний гаманець нічого не говорить про результати решти покупців, особливо тих, хто заходить у токен уже після гучних новин про його злет.

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