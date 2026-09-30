Скільки грошей українці залишають на касах магазинів

За вісім місяців 2026 року сума розрахунків через касові апарати та програмні РРО зросла на 15,4%. Кількість виданих чеків також збільшилася, проте значно повільніше

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прозорих розрахунків в Україні стає дедалі більше. За вісім місяців 2026 року загальний обсяг розрахункових операцій, проведених через РРО/ПРРО, досяг 4,32 трлн гривень. Це на 575,7 млрд грн (+15,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому зростають не лише суми, а й кількість фіскальних чеків. За січень – серпень сформовано 7,34 млрд розрахункових документів. Це на 320 млн (+4,6%) перевищує показники 2025 року.

Читайте також: Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Підакцизні товари: зростають показники у ключових сегментах

Позитивна динаміка спостерігається і в реалізації підакцизних товарів – сегменті, який традиційно перебуває під посиленим контролем:

Алкогольні напої : фіскалізована вартість досягла 127,8 млрд грн, приріст становить 16,4 млрд грн (+14,7%) до показників аналогічного періоду минулого року.

: фіскалізована вартість досягла 127,8 млрд грн, приріст становить 16,4 млрд грн (+14,7%) до показників аналогічного періоду минулого року. Пальне : обсяги реалізації зросли з 5,01 млрд до 5,45 млрд літрів (+8,8%).

: обсяги реалізації зросли з 5,01 млрд до 5,45 млрд літрів (+8,8%). Тютюнові вироби: вартість реалізованої продукції зросла з 97,9 млрд грн до 122,6 млрд грн (+25,2%).

Зростання фіскалізованих виторгів – це не лише збільшення сум у чеках. Посилення ризик-орієнтованої роботи на основі даних з РРО/ПРРО дає змогу забезпечувати прозорість розрахунків, захищати права покупців на отримання фіскального чека та створювати рівні умови для бізнесу.

Редакція PSM звертає увагу, що збільшення сум у фіскальних чеках саме по собі ще не свідчить про скорочення тіньового ринку. На показник можуть впливати подорожчання товарів і зміни у структурі покупок. Для оцінки детінізації важливо також розуміти, чи зростає частка продажів, які бізнес проводить офіційно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться

Скільки податків сплатили українці у 2026