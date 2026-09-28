Криптотрейдер перетворив $870 на понад $312 тисяч за п’ять годин

Криптотрейдеру вдалося за п’ять годин збільшити вкладення у $870 до понад $312 тис. завдяки новому мемкоїну в мережі Solana

Трейдер, який працював із гаманця, адреса якого починається на 9hVshY, придбав 16,7 млн токенів Effective Accelerationism (e/acc) у межах п’яти транзакцій. Загальна сума вкладень становила близько $870,23.

Після стрімкого зростання вартості токена позиція трейдера подорожчала приблизно до $313,2 тис. Таким чином, нереалізований прибуток перевищив 35 000%, свідчать ончейн-дані, оприлюднені аналітичною платформою Lookonchain 26 вересня.

Effective Accelerationism запустили в блокчейні Solana наприкінці вересня 2026 року, і токен швидко привернув увагу спекулятивних трейдерів.

Уже протягом перших годин після запуску ринкова капіталізація e/acc ненадовго перевищила $17 млн, а обсяг торгів — $25 млн. Пізніше капіталізація зросла понад $29 млн, тоді як торговельний оборот перевищив $55 млн на тлі активних покупок на децентралізованих біржах, зокрема PumpSwap.

Таке стрімке зростання дозволило раннім покупцям зафіксувати значні прибутки, поки ринок визначав початкову вартість нового активу.

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Чому e/acc так різко подорожчав

Назва токена походить від руху Effective Accelerationism — технологічної філософії, прихильники якої виступають за прискорення прогресу у сферах штучного інтелекту, енергетики та економічного розвитку.

Додатковий інтерес до мемкоїна створив його неформальний зв’язок зі спільнотою e/acc та онлайн-дискусіями навколо Beff Jezos — одного з відомих представників цього руху. При цьому він не має офіційного стосунку до самого токена.

Утім, асоціації з популярним технологічним рухом допомогли e/acc швидко набрати популярність у соцмережах. Свою роль також відіграли низькі комісії Solana та велика активність навколо мемкоїнів у цій мережі.

Водночас історія з прибутком у десятки тисяч відсотків вкотре демонструє не лише потенціал, а й високі ризики таких активів. Більшість мемкоїнів значною мірою залежать від ажіотажу та припливу нових покупців, а не від реальної корисності продукту чи стабільних доходів.

Під час різкого падіння ліквідність може швидко зникнути, через що продати великі обсяги токенів за очікуваною ціною стає складно. Додатковим ризиком є концентрація значної частини пропозиції у невеликої кількості власників та накопичення токенів ранніми учасниками.

Для українських криптоінвесторів такі кейси також залишаються актуальними: доступ до Solana та децентралізованих бірж фактично не має географічних обмежень, однак надвисока потенційна прибутковість мемкоїнів супроводжується так само високим ризиком повної або майже повної втрати вкладених коштів.

Редакція PSM звертає увагу, що прибуток конкретного трейдера не є показником типової дохідності мемкоїнів. Подібні токени можуть зростати на тисячі відсотків за лічені години, але так само швидко втрачати більшу частину вартості. Перед вкладенням коштів варто оцінювати ліквідність активу, розподіл токенів між найбільшими власниками та не інвестувати суму, втрата якої може суттєво вплинути на особисті фінанси.

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За матеріалом: finbold.com.