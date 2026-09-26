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ШІ може знищити мільярд людей вже зовсім скоро — Білл Гейтс

26.09.2026 10:00
Микола Деркач

Штучний інтелект уже став настільки потужним, що його використання людьми зі злими намірами потенційно може призвести до катастрофи глобального масштабу

ШІ може знищити мільярд людей вже зовсім скоро — Білл Гейтс

Фото: chatgpt.com

Про це заявив співзасновник Microsoft Білл Гейтс

В інтерв’ю NBC Meet the Press Гейтс заявив, що ШІ здатний «запустити події», наслідком яких може стати загибель близько мільярда людей. За його словами, особливу небезпеку становить не технологія сама по собі, а її поєднання з можливостями людей, які прагнуть завдати шкоди.

Гейтс наголосив, що людство фактично ще не мало настільки потужного інструменту в руках потенційних зловмисників. Сучасні моделі можуть знижувати поріг входу для складних кібератак, шахрайства, створення дезінформації та навіть розробки біологічної зброї.

Подібні ризики він детально описував і раніше. У серпні Гейтс попереджав, що ШІ може допомогти навіть малодосвідченим злочинцям атакувати компанії, державні установи та критичну інфраструктуру. Окремою загрозою він назвав біотероризм: алгоритми, які пришвидшують пошук нових ліків, теоретично можуть бути використані і для проєктування небезпечних патогенів.

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На думку Гейтса, покладатися лише на добровільні правила технологічних компаній недостатньо. До контролю за найризикованішими можливостями ШІ мають долучитися держави, правоохоронні органи та міжнародні структури, а частина запобіжників повинна стати обов’язковою.

Для України ця дискусія має особливе значення. Під час повномасштабної війни країна регулярно стикається з кібератаками та інформаційними операціями, спрямованими зокрема проти державних структур і критичної інфраструктури. Microsoft раніше фіксувала використання кібероперацій росії паралельно з воєнними діями проти України.

Редакція PSM звертає увагу, що головна небезпека ШІ полягає не лише у майбутній появі надрозумних систем. Уже сьогодні технологія здатна зробити дешевшими й доступнішими інструменти, які раніше вимагали великих ресурсів і високої кваліфікації. Тому швидкість розвитку ШІ дедалі гостріше ставить питання не про те, чи потрібні правила безпеки, а про те, чи встигнуть держави створити їх раніше, ніж найнебезпечніші можливості стануть масовими.

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Джерела: axios.com; gatesnotes.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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