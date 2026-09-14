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ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними

14.09.2026 14:10
Микола Деркач

Штучний інтелект дедалі краще розпізнає закономірності у звуках тварин — від пташиних сигналів до клацань китів. Учені сподіваються, що в перспективі технологія дозволить не просто аналізувати ці сигнали, а й зрозуміти, що саме тварини «говорять» одна одній

ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними

Фото: chatgpt.com

Дослідники використовують ШІ разом із біоакустичними записами та спеціальними датчиками, які фіксують не лише звуки, а й поведінку тварин. Алгоритми можуть швидко опрацьовувати величезні масиви інформації, знаходити повторювані сигнали та пов’язувати їх із конкретними ситуаціями.

Один із найвідоміших проєктів у цій сфері — Earth Species Project. Його модель NatureLM-audio створена спеціально для аналізу звуків тварин. Вона здатна розпізнавати види та типи вокалізацій, а також працювати із сигналами тварин, яких не було у навчальній вибірці. Зараз команда досліджує, зокрема, комунікацію ворон, білуг і слонів.

Ще один напрям розвиває Project CETI, який намагається розшифрувати спілкування кашалотів. Аналіз майже 9000 послідовностей клацань показав, що їхня система значно складніша, ніж вважалося раніше: кити змінюють ритм, темп та структуру сигналів залежно від контексту розмови. Дослідники навіть запропонували своєрідний «фонетичний алфавіт» кашалотів.

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Однак до справжнього «перекладача з тваринної» ще далеко. Науковці наголошують: ШІ вже добре знаходить структуру та закономірності, але це не означає, що він розуміє значення сигналів. Для повноцінної розмови необхідно не лише правильно інтерпретувати звук, а й сформувати відповідь, яку тварина зрозуміє саме так, як задумала людина.

Подібний напрям розвивають і в Україні. Дослідник кафедри штучного інтелекту Львівської політехніки Андрій Михайлів запропонував концепції «зоолінгвістики» та «data zoolinguistics», які поєднують ШІ, біоакустику й лінгвістику для аналізу сигналів тварин. Серед потенційних застосувань — ветеринарія, контроль стану тварин та покращення взаємодії людини з іншими видами.

Редакція PSM звертає увагу, що цінність таких технологій може виявитися значно ширшою за можливість умовно «поговорити» з домашнім улюбленцем. Автоматичний аналіз голосів тварин може допомогти швидше виявляти стрес, зміни у популяціях та порушення екосистем, перетворюючи ШІ на новий інструмент для ветеринарії й охорони природи.

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Джерела: wionews.com; dspace.uzhnu.edu.ua.

Рубрики: СвітНовиниНаукаШтучний інтелект
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