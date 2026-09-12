Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому

Дві півкулі Місяця помітно відрізняються одна від одної. Вчені наблизилися до розгадки, чому саме. Нові підказки дали зразки ґрунту та порід, які китайська місія Chang’e-6 доставила зі зворотного боку супутника

Зворотний бік Місяця має товстішу кору, значно менше темних вулканічних рівнин і зберіг більше давніх високогірних ділянок. Натомість сторона, яку ми бачимо із Землі, багатша на базальтові «моря», а також на калій, рідкісноземельні елементи та фосфор.

Дослідники проаналізували анортозити, магматичні породи та базальти зі зворотного боку Місяця, отримані Chang’e-6, і порівняли їх зі зразками місій Apollo та Chang’e-5. Аналіз показав: мантія під обома півкулями за складом загалом подібна, тоді як найбільші відмінності зосереджені у корі.

Науковці припускають, що асиметрія виникла ще на ранніх етапах еволюції супутника. Після того як Місяць став припливно «прив’язаним» до Землі та почав постійно повертатися до неї одним боком, ближня півкуля могла нагріватися сильніше. Це створило температурний градієнт у давньому океані магми та запустило масштабну горизонтальну конвекцію.

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За моделлю дослідників, гарячі розплави переносили багаті на магній породи до дальньої півкулі, де згодом сформувалася товстіша кора. Водночас залишкові розплави концентрувалися на ближньому боці, що могло сприяти активнішому вулканізму та появі великих темних рівнин.

Для України такі результати важливі як частина ширшого розвитку місячних досліджень: нові дані про будову супутника допомагають точніше реконструювати його історію та краще розуміти геологічні процеси на інших кам’янистих тілах Сонячної системи.

Редакція PSM звертає увагу, що нова модель поки не ставить остаточну крапку в дискусії. Походження різниці між двома півкулями Місяця пояснювали і гігантськими ударами, і нерівномірним охолодженням, однак зразки Chang’e-6 вперше дали змогу напряму порівняти матеріал зі зворотного боку з породами, доставленими раніше з видимої півкулі.

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Джерела: scitechdaily.com; academic.oup.com.