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$1000 в акціях SpaceX: скільки заробив би інвестор за три місяці

02.10.2026 20:00
Микола Деркач

Акції SpaceX за останні три місяці пережили різке падіння та майже повне відновлення, однак інвестори, які купили папери на початку липня, все ще залишаються в мінусі. Вкладені тоді $1000 сьогодні коштували б близько $950

$1000 в акціях SpaceX: скільки заробив би інвестор за три місяці

Фото: chatgpt.com

У липні акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) впали на 31,21% — зі $157,54 до $108,37. Уже в серпні котирування відіграли значну частину втрат, піднявшись на 32,59% до $143,69.

У вересні зростання сповільнилося. Станом на закриття торгів 1 жовтня акції коштували $148,07, додавши за місяць лише 3,05%.

Попри відновлення, котирування залишаються на 6,01% нижче рівня тримісячної давності. Тому інвестор, який 1 липня вклав у SpaceX $1000, мав би близько $939,90 — тобто втратив би приблизно $60.

На премаркеті 2 жовтня ситуація дещо покращилася: акції піднялися до $149,59. У такому разі початкова інвестиція в $1000 оцінювалася б приблизно у $949,54.

Останніми тижнями акціям SpaceX бракує сильних драйверів для подальшого зростання. Ринок майже не відреагував навіть на Starship Flight 14, а низка важливих подій, імовірно, вже була врахована інвесторами в ціні заздалегідь.

Не спричинив помітного падіння й продаж акцій на $52 млн операційною директоркою SpaceX Гвінн Шотвелл у вересні.

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Одним із наступних важливих факторів для котирувань може стати фінансовий звіт компанії, який очікується в листопаді. Попередня звітність стала одним із чинників серпневого ралі SPCX.

Попри високу волатильність, аналітики Волл-стріт зберігають оптимістичні очікування. Середня цільова ціна акцій становить $223,04, що приблизно на 50,6% вище за поточний рівень.

Водночас на довгострокові перспективи може вплинути перегляд Ілоном Маском планів щодо кількості запусків. Раніше йшлося приблизно про один запуск щодня у 2027 році, тоді як новий прогноз передбачає лише один-два запуски на тиждень.

Редакція PSM звертає увагу, що навіть після сильного відновлення акцій інвестори, які купували їх три місяці тому, поки не повернулися до точки беззбитковості. Подальша динаміка SPCX значною мірою залежатиме від фінансових результатів компанії та виконання її амбітних планів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниSpaceX
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