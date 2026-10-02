Скільки залучила Україна через ОВДП із початку року — НБУ

За дев’ять місяців 2026 року уряд України залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики майже 374 млрд грн в еквіваленті. Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума залучень через ОВДП уже наблизилася до 2,4 трлн грн

Упродовж січня–вересня 2026 року Міністерство фінансів залучило на первинних аукціонах 318,5 млрд грн, $452 млн та €696,7 млн. Водночас на погашення внутрішніх боргових цінних паперів за цей період спрямували 276,8 млрд грн, $650 млн та €557,8 млн.

Загалом із початку повномасштабної війни до 30 вересня уряд залучив через первинні аукціони 1,8 трлн грн, $11,24 млрд та €3,94 млрд. На погашення ОВДП за цей же період спрямовано 1,27 трлн грн, $12,15 млрд та €3,48 млрд.

У вересні максимальна дохідність гривневих ОВДП становила 16,5% річних. Облігації, номіновані в доларах США та євро, протягом місяця не розміщувалися.

Станом на 1 жовтня загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1,153 трлн грн в еквіваленті. Фізичні особи тримали державні облігації на 167,5 млрд грн, а нерезиденти — на 17,7 млрд грн.

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Окремо НБУ навів дані щодо військових ОВДП. Їхній портфель у власності фізичних осіб за рік суттєво зріс — із 75,1 млрд грн станом на 1 жовтня 2025 року до 110,4 млрд грн на початок жовтня 2026-го.

Найбільше військових облігацій серед населення номіновано в гривні — на 53,1 млрд грн. Крім того, українці володіють військовими ОВДП на $1,04 млрд та €215,1 млн.

Водночас портфель військових облігацій у юридичних осіб без урахування банків скоротився з 84,8 млрд грн рік тому до 77,2 млрд грн.

У НБУ зазначають, що розвиток внутрішнього боргового ринку підтримують спільні дії уряду та регулятора. Зокрема, з 2025 року Міністерство фінансів може проводити аукціони з одночасним обміном одних випусків ОВДП на інші, що розширює можливості управління державним боргом.

Редакція PSM звертає увагу, що ОВДП залишаються одним із ключових внутрішніх джерел фінансування державного бюджету. Водночас зростання портфеля військових облігацій у фізичних осіб свідчить про посилення ролі населення у фінансуванні державних потреб під час війни.

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Джерело: НБУ.