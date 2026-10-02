Магнітні бурі можуть стягувати супутники з орбіти — вчені

Потужні магнітні бурі здатні не лише порушувати радіозв’язок або роботу навігації, а й помітно змінювати орбіти супутників. Нове дослідження показало, що під час однієї з найсильніших бур останніх десятиліть невеликий супутник почав втрачати висоту більш ніж удвічі швидше

Вчені з Університету Марибора проаналізували поведінку словенського CubeSat TRISAT під час геомагнітної бурі 10–13 травня 2024 року.

До початку бурі орбіта TRISAT знижувалася приблизно на 0,4 км на добу. У найактивнішу фазу цей показник перевищив 1 км на добу. За чотири дні велика піввісь орбіти супутника скоротилася приблизно на 2,5 км.

Причиною стала не якась пряма «магнітна сила», що тягнула супутник униз. Під час сильної геомагнітної бурі в атмосферу Землі надходить велика кількість енергії. Верхні шари атмосфери нагріваються й розширюються, тому на висотах, де літають низькоорбітальні супутники, стає більше частинок газу.

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У випадку TRISAT щільність термосфери зросла приблизно у два-три рази. Через це різко посилився аеродинамічний опір — супутник почав швидше втрачати енергію та знижуватися.

Моделювання показало, що лише ця буря скоротила прогнозований залишковий строк перебування TRISAT на орбіті приблизно на тиждень. Аналіз даних інших апаратів також показав, що найбільше постраждали невеликі низькоорбітальні супутники без власних двигунів.

Є й інша проблема. Через швидку зміну орбіт під час бурі старі розрахунки положення супутника можуть втрачати точність. У дослідженні різниця між окремими прогнозами положення TRISAT перевищувала 60 км, якщо орбітальні дані вчасно не оновлювали.

Це стає дедалі важливішим із ростом кількості апаратів на низькій навколоземній орбіті. Тому точніше прогнозування космічної погоди потрібне вже не лише для наукових спостережень — від нього залежить управління супутниками, уникнення зіткнень і стабільність цілої космічної інфраструктури.

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Джерело: Space Weather.