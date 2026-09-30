Учені знайшли першу «зворотну» планету біля маленької зірки

Астрономи виявили незвичайну екзопланету GJ 3090 b, яка обертається навколо своєї зірки у напрямку, протилежному її власному обертанню. Це перший відомий випадок такої ретроградної орбіти у планети біля малої холодної зірки

GJ 3090 b за розмірами належить до класу малих нептунів. Її зоря — представник червоних карликів, або M-карликів, які становлять значну частину зір Чумацького Шляху.

Зазвичай планета і зоря мають обертатися приблизно в одному напрямку. Причина в тому, що вони формуються з одного протопланетного диска газу й пилу, який уже має певний напрямок обертання.

Але система GJ 3090 виявилася іншою.

За допомогою інфрачервоного спектрографа NIRPS астрономи виміряли просторову орієнтацію орбіти планети. Її кут нахилу щодо осі обертання зорі становить близько 136 градусів. Значення понад 90 градусів означає, що планета фактично рухається «назад» відносно своєї зорі.

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Одне з традиційних пояснень таких орбіт — сильний гравітаційний вплив іншої масивної планети або зорі-компаньйона. Проте в системі GJ 3090 дослідники не знайшли об’єкта, який міг би очевидно пояснити настільки сильний нахил орбіти.

Тому команда запропонувала іншу версію. На ранньому етапі еволюції зоря могла отримати другий диск газу й пилу, орієнтований інакше, ніж початковий. Якщо планета сформувалася саме в такому диску, її дивна орбіта може бути не результатом пізнішої катастрофи, а своєрідним «відбитком» умов народження системи.

GJ 3090 b також стала найменшою відомою планетою біля M-карлика, для якої вдалося визначити тривимірний нахил орбіти. Дослідження опублікували 21 вересня 2026 року в Astronomy & Astrophysics Letters.

Редакція PSM звертає увагу, що знахідка не свідчить про наявність життя на GJ 3090 b. Її значення в іншому: незвичайна орбіта показує, що планетні системи навіть біля невеликих зір можуть формуватися значно складніше, ніж передбачає класична модель. Такі світи допомагають ученим відновлювати історію формування далеких планетних систем.

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Джерело: EurekAlert.