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Частка проблемних кредитів у банках України впала

02.10.2026 11:50
Микола Деркач

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України продовжує скорочуватися. Станом на 1 вересня 2026 року вона становила 11,5%, що на 2,4 в. п. менше, ніж на початку року

Частка проблемних кредитів у банках України впала

Фото: НБУ

Про це повідомив Національний банк України. На початку 2026 року частка NPL становила 13,9%, тож за вісім місяців показник зменшився майже на шосту частину.

У НБУ пояснили, що зниженню частки NPL сприяли одразу два чинники: активне нарощування банками нового кредитування кращої якості та поступове врегулювання старих проблемних боргів.

Валовий обсяг кредитів у банківській системі від початку 2026 року зріс на 269,8 млрд грн, або на 19,8%, і сягнув 1,630 трлн грн. Водночас безпосередній обсяг непрацюючих кредитів за січень–серпень скоротився на 1,6 млрд грн, або на 0,9%.

Це означає, що частка проблемних позик зменшується не лише завдяки роботі банків зі старою заборгованістю. Важливу роль відіграє й швидке збільшення загального кредитного портфеля за рахунок нових позик, які мають кращу якість.

Позитивна динаміка зафіксована як у кредитуванні населення, так і бізнесу. Частка NPL фізичних осіб за перші вісім місяців року знизилася на 1,1 в. п. — до 9,7%. У корпоративному сегменті скорочення було ще помітнішим: на 3,1 в. п., до 13,9%.

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За даними регулятора, зменшення частки непрацюючих кредитів відбулося в усіх групах банків.

NPL — це кредити, за якими позичальник має суттєві проблеми з виконанням зобов’язань або за якими банк оцінює ймовірність повного погашення боргу як низьку. Висока частка таких позик погіршує якість кредитного портфеля та змушує банки формувати додаткові резерви під можливі збитки.

Тенденція до зниження NPL в Україні триває вже кілька років. НБУ раніше зазначав, що після різкого погіршення якості кредитів на початку повномасштабної війни нові портфелі банків поступово ставали якіснішими, а кредитування відновлювалося.

Редакція PSM звертає увагу, що саме зростання якісного нового кредитування зараз є одним із ключових факторів зменшення частки NPL. Водночас сам показник варто оцінювати разом із абсолютним обсягом проблемної заборгованості, адже швидке розширення загального кредитного портфеля також механічно знижує частку NPL.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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