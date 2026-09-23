Скільки Трамп заробив на своїй ставці на Біткоїн

Інвестиції, зазначені у фінансовій звітності президента США Дональда Трампа, отримали значний приріст завдяки акціям Strategy — компанії, чия вартість тісно пов’язана з динамікою Біткоїна

Новий звіт про операції показав дві покупки акцій Strategy (NASDAQ: MSTR) наприкінці липня. 24 липня сума операції становила від $1 001 до $15 000, а 27 липня — від $50 001 до $100 000. Точні суми у таких деклараціях не розкриваються.

На момент першої покупки MSTR закрили торги по $91,67, а 27 липня — по $98,65. Уже 22 вересня папери Strategy коштували $167,33.

Це означає, що від другої покупки акції подорожчали приблизно на 70% менш ніж за два місяці. Для першої липневої операції приріст був ще більшим — понад 80%.

Якщо рахувати за максимальною сумою кожної задекларованої покупки, паперовий прибуток міг становити близько $12,4 тис. за першою операцією та майже $69,6 тис. за другою.

Однак це лише орієнтовний розрахунок. Публічні документи не показують точну кількість придбаних акцій, а також не дозволяють із упевненістю стверджувати, що весь пакет залишався в портфелі станом на 22 вересня.

Важливий і ще один нюанс: Білий дім раніше заявляв, що рахунки президента з акціями та облігаціями управляються незалежними сторонніми фінансовими установами, а президент і його родина не беруть участі в окремих торговельних рішеннях.

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Чому це фактично ставка на Біткоїн

Strategy давно стала одним із найбільш помітних біржових інструментів для інвесторів, які хочуть отримати опосередкований доступ до Біткоїна. Компанія накопичила величезний запас BTC, тому зростання криптовалюти часто помітно відображається і на вартості MSTR.

Сам Біткоїн у другій половині літа та у вересні також різко подорожчав. Це посилило попит на акції компаній, бізнес-модель або баланс яких значною мірою пов’язані з крипторинком.

При цьому MSTR не повторює рух Біткоїна один до одного. На котирування впливають структура боргу Strategy, нові покупки BTC, випуск акцій, настрої фондового ринку та інші корпоративні фактори.

На думку редакції PSM, приклад Strategy добре показує, як акції компанії з великим запасом Біткоїна можуть посилювати рух самої криптовалюти. Потенційна дохідність тут може бути вищою, але разом із нею зростає і ризик: за розвороту BTC акції MSTR також здатні реагувати значно різкіше.

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Джерело: Finbold.