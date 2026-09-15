Дві події, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Після майже місяця відносно спокійної торгівлі крипторинок може зіткнутися з різким зростанням волатильності. Цього тижня інвестори стежитимуть насамперед за голосуванням у Сенаті США щодо CLARITY Act та рішенням Федеральної резервної системи щодо процентної ставки

Протягом останніх 24 днів Біткоїн та Ethereum переважно рухалися у боковому діапазоні, однак уже найближчими днями ситуацію можуть змінити одразу два важливі для ринку рішення.

У вівторок, 15 вересня, Сенат США має провести процедурне голосування щодо оновленого Digital Asset Market Clarity Act. Документ має створити чіткіші правила для американського крипторинку та розмежувати повноваження регуляторів щодо цифрових активів.

Остаточний проєкт закону містить 126 змін, запропонованих демократами, зокрема нові етичні обмеження для посадовців. Президент Дональд Трамп погодився на значну частину відповідних вимог. Для завершення дебатів і просування законопроєкту далі необхідно щонайменше 60 голосів сенаторів.

Друга ключова подія відбудеться 16 вересня, коли Федеральна резервна система оголосить рішення щодо ставки. Ринки очікують можливого підвищення на 25 базисних пунктів. Інфляція у США залишається підвищеною, а дорожча нафта посилила побоювання щодо подальшого зростання цін.

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Для криптовалют це особливо важливо: вищі ставки зазвичай погіршують умови для ризикових активів, тоді як пауза або м’якший сигнал ФРС можуть підтримати Біткоїн та інші монети.

За даними, наведеними Finbold, загальна капіталізація криптовалют за місяць збільшилася приблизно з $2,17 трлн до $2,64 трлн. Тому після тривалого періоду відносного затишшя реакція ринку на рішення у Вашингтоні може бути особливо різкою.

Для українського ринку важливим буде насамперед рішення ФРС. Зміна вартості доларової ліквідності швидко позначається на Біткоїні та стейблкоїнах, якими українці користуються не лише для інвестицій, а й для міжнародних переказів та збереження коштів. Тому різкий рух BTC після засідання американського регулятора може відчути й локальний крипторинок.

Редакція PSM звертає увагу, що цього тижня крипторинок залежатиме не стільки від внутрішніх новин окремих проєктів, скільки від політики США. CLARITY Act може визначити довгострокові правила роботи індустрії, тоді як рішення ФРС здатне практично миттєво змінити апетит інвесторів до ризику. Саме поєднання регуляторного та макроекономічного факторів підвищує ймовірність різких рухів Біткоїна.

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Джерела: finbold.com; theblock.co.