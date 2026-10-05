Зорепади, галактики та загадкове сяйво: що покаже космос у жовтні 2026

Жовтень 2026 року підготував одразу кілька цікавих астрономічних явищ. Упродовж місяця можна буде спостерігати два метеорні потоки, галактику Андромеди та так зване зодіакальне світло. Частину цих явищ за сприятливої погоди зможуть побачити і жителі України

Першою помітною подією стане метеорний потік Драконіди, який активний з 6 до 10 жовтня. Його пік очікується у ніч з 8 на 9 жовтня. На відміну від більшості зорепадів, Драконіди найкраще спостерігати ввечері, невдовзі після настання темряви. У 2026 році умови будуть особливо сприятливими: пік припадає майже на молодик, тому яскраве місячне світло практично не заважатиме.

Побачити Драконіди можна буде і в Україні. Зокрема, астрономічні сервіси вказують 8-9 жовтня як найкращий період для спостереження потоку з Києва та інших українських міст. Найкраще обирати місце подалі від вуличного освітлення та з відкритим видом на небо.

Ще однією жовтневою ціллю стане галактика Андромеди (M31), розташована приблизно за 2,5 млн світлових років від Землі. Близько середини жовтня її можна буде знайти високо в небі. За дуже темного неба Андромеду можливо помітити навіть неозброєним оком як слабку розмиту пляму, однак бінокль або невеликий телескоп значно полегшать спостереження.

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У першій половині місяця жителі Північної півкулі, до якої належить і Україна, також мають шанс побачити зодіакальне світло. Це слабке конусоподібне сяйво, яке виникає через розсіювання сонячного світла на міжпланетному пилу. Шукати його варто перед світанком над східним горизонтом, якомога далі від міських вогнів.

Другий великий зорепад місяця — Оріоніди — досягне максимуму в ніч з 21 на 22 жовтня. Потік пов’язаний із частинками, залишеними кометою Галлея, і за хороших умов може давати до 20 метеорів на годину. У 2026 році яскравий Місяць приховає частину слабших метеорів, тому найкращим часом для спостережень стануть передсвітанкові години.

Таким чином, жовтень стане одним із найнасиченіших місяців осені для любителів нічного неба. Водночас фактична видимість астрономічних явищ в Україні залежатиме насамперед від хмарності, місцевого освітлення та конкретного регіону.

Редакція PSM звертає увагу, що для спостереження більшості астрономічних явищ не потрібне спеціальне обладнання. Водночас найкращі умови будуть далеко від міського освітлення, а перед виходом на спостереження варто перевірити прогноз погоди для свого регіону.

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За матеріалами wionews.com.