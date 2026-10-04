Вчені створили ШІ, який розпізнає дипфейки незвичним способом

Американські дослідники створили систему для виявлення дипфейків, яка частину обчислень виконує не на звичайному процесорі, а за допомогою світла. Під час випробувань вона розпізнавала підроблені відео з точністю майже 98% і могла одночасно перевіряти щонайменше 15 роликів

Результати роботи опублікували дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) у журналі eLight. Про розробку також пише EurekAlert!.

Система поєднує звичайну нейромережу з оптичним декодером. Спочатку цифрова частина перетворює кадри відео на компактне представлення, після чого дані передаються на програмований просторовий модулятор світла. Далі частина обчислень фактично відбувається під час проходження світла через оптичну систему.

Завдяки цьому декодеру не потрібно послідовно обробляти кожне відео за допомогою складної цифрової нейромережі. В одному оптичному проході система експериментально аналізувала 15 відеопотоків одночасно. Дослідники також протестували варіант із 18 відео.

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На наборі Celeb-DF середня точність визначення дипфейків становила 97,79%, чутливість — 99,86%, а специфічність — 95,72%. Це означає, що система пропускала лише близько 0,14% підроблених відео, помилково вважаючи їх справжніми. При збільшенні навантаження до 18 роликів точність залишилася на рівні 96,13%.

Ще одна перевага технології — енергоефективність. Оптичний декодер використовує фізичне поширення та дифракцію світла для виконання частини операцій, що дозволяє зменшити обчислювальне навантаження порівняно з повністю цифровими системами. В окремих конфігураціях додавання пасивних оптичних шарів підвищувало точність без суттєвого збільшення споживання енергії.

Для України такі технології особливо актуальні через використання ШІ у російських інформаційних операціях. У 2026 році Центр протидії дезінформації неодноразово повідомляв про поширення дипфейків із нібито українськими військовими. У серпні ЦПД, зокрема, зафіксував згенерований ШІ ролик, який російські ресурси намагалися видати за справжнє відео бійця ЗСУ.

Редакція PSM звертає увагу, що розробка поки є експериментальною системою, а показник 97,79% отриманий на конкретному тестовому наборі. Автори розглядають технологію насамперед як швидкий перший рівень перевірки великих потоків відео: підозрілий контент після такого скринінгу все одно може потребувати додаткового аналізу.

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