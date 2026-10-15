Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Науковці озвучили причину, яка може завадити людям жити на Марсі

15.10.2026 14:00
Микола Деркач

Тривалий політ на Марс може становити значно більшу небезпеку для здоров’я людини, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що космічне випромінювання здатне спричиняти пошкодження серцевих судин, які проявляються через тривалий час після опромінення. Це ставить перед NASA додаткові виклики в підготовці майбутніх пілотованих місій

Науковці озвучили причину, яка може завадити людям жити на Марсі

Фото: magnific.com

Як повідомляє WION, відповідне дослідження провели науковці Медичного коледжу Вісконсину у США. Його результати опублікували 30 вересня 2026 року в журналі PLOS One.

Що космічне випромінювання робить із серцем

На Землі людину від значної частини небезпечного космічного випромінювання захищають атмосфера та магнітне поле. Однак під час подорожі до Марса астронавти опиняться далеко за межами цього природного захисту.

Щоб оцінити можливі наслідки, вчені провели експерименти на лабораторних щурах. Тварин піддавали впливу випромінювання, яке імітує галактичні космічні промені, а для частини з них також моделювали умови невагомості.

В одному з експериментів використали дозу 0,75 Гр, співставну з очікуваним опроміненням під час тривалої місії на Марс.

Результати виявилися тривожними. Через 360 днів після опромінення у 83% тварин цієї групи зафіксували фіброз тканин навколо серцевих судин.

Йдеться про накопичення рубцевої тканини, яке може погіршувати роботу судин і підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Обсяг колагенових відкладень навколо судин у опромінених тварин приблизно вдвічі перевищував показники контрольної групи.

Небезпека може проявитися через роки

Особливе занепокоєння дослідників викликало те, що пошкодження розвивалися поступово.

Навіть порівняно невисока доза випромінювання спричиняла помітні зміни лише через значний час після експерименту.

Крім серцево-судинної системи, вчені виявили порушення роботи імунної системи та зміни в ДНК клітин крові після вищої дози опромінення.

Це означає, що потенційні наслідки міжпланетної подорожі можуть зберігатися і після повернення астронавтів на Землю.

Читайте також: Учені розкрили таємницю загадкового явища на Марсі

Чи означає це, що люди не зможуть долетіти до Марса

Попри тривожні результати, дослідження не доводить, що політ на Марс буде смертельним для людини.

Експерименти проводили на щурах, а опромінення здійснювали протягом короткого часу, тоді як у реальному космосі астронавти зазнаватимуть тривалого впливу радіації.

Крім того, реакція людського організму може відрізнятися від результатів лабораторних дослідів.

Водночас отримані дані підкреслюють необхідність розробки ефективнішого радіаційного захисту космічних кораблів і систем медичного контролю екіпажів.

Саме серцево-судинні ризики NASA вже визначає одним із важливих викликів для тривалих міжпланетних експедицій.

На думку редакції PSM, результати дослідження демонструють, що головною перешкодою для освоєння Марса можуть бути не лише технологічні обмеження, а й фізіологічні можливості людського організму. Особливо важливо, що наслідки космічного випромінювання здатні проявлятися із затримкою. Тому майбутні місії потребуватимуть не лише надійного захисту під час польоту, а й довгострокового спостереження за здоров’ям астронавтів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені навчили квантовий комп’ютер приборкувати хаос

Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок»

James Webb показав наслідки космічних катастроф, що руйнують цілі планети

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Із глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал віком понад 10 млрд років 14.10.2026

Із глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал віком понад 10 млрд років
Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок» 13.10.2026

Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок»
Учені виявили прихований механізм, який може посилювати магнітні бурі 13.10.2026

Учені виявили прихований механізм, який може посилювати магнітні бурі
James Webb виявив загадкову погоду на далекій планеті 13.10.2026

James Webb виявив загадкову погоду на далекій планеті
NASA перетворило утилізацію космічного сміття на науковий експеримент 12.10.2026

NASA перетворило утилізацію космічного сміття на науковий експеримент
Чорні діри можуть бути колискою нових планет і зірок — дослідження 11.10.2026

Чорні діри можуть бути колискою нових планет і зірок — дослідження

Вибір редакції
Всі
Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

 Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес
ТОП статей 09.10.2026

Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес

 iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

Останні новини
Сьогодні  20:00

Штучний інтелект навчився створювати власну мову без участі людей

 Сьогодні  19:00

Вчені виявили прихований процес, який впливає на роботу акумуляторів

 Сьогодні  18:00

Три акції, які можуть зрости найближчим часом — аналітик

 Сьогодні  17:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City за дев’ять місяців

 Сьогодні  16:00

Переїзд заради роботи: які витрати може оплатити роботодавець

 Сьогодні  15:00

2 мемкоїна, які можуть досягти $20 млрд капіталізації до 2027

 Сьогодні  14:00

Науковці озвучили причину, яка може завадити людям жити на Марсі

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image