Науковці озвучили причину, яка може завадити людям жити на Марсі

Тривалий політ на Марс може становити значно більшу небезпеку для здоров’я людини, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що космічне випромінювання здатне спричиняти пошкодження серцевих судин, які проявляються через тривалий час після опромінення. Це ставить перед NASA додаткові виклики в підготовці майбутніх пілотованих місій

Як повідомляє WION, відповідне дослідження провели науковці Медичного коледжу Вісконсину у США. Його результати опублікували 30 вересня 2026 року в журналі PLOS One.

Що космічне випромінювання робить із серцем

На Землі людину від значної частини небезпечного космічного випромінювання захищають атмосфера та магнітне поле. Однак під час подорожі до Марса астронавти опиняться далеко за межами цього природного захисту.

Щоб оцінити можливі наслідки, вчені провели експерименти на лабораторних щурах. Тварин піддавали впливу випромінювання, яке імітує галактичні космічні промені, а для частини з них також моделювали умови невагомості.

В одному з експериментів використали дозу 0,75 Гр, співставну з очікуваним опроміненням під час тривалої місії на Марс.

Результати виявилися тривожними. Через 360 днів після опромінення у 83% тварин цієї групи зафіксували фіброз тканин навколо серцевих судин.

Йдеться про накопичення рубцевої тканини, яке може погіршувати роботу судин і підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Обсяг колагенових відкладень навколо судин у опромінених тварин приблизно вдвічі перевищував показники контрольної групи.

Небезпека може проявитися через роки

Особливе занепокоєння дослідників викликало те, що пошкодження розвивалися поступово.

Навіть порівняно невисока доза випромінювання спричиняла помітні зміни лише через значний час після експерименту.

Крім серцево-судинної системи, вчені виявили порушення роботи імунної системи та зміни в ДНК клітин крові після вищої дози опромінення.

Це означає, що потенційні наслідки міжпланетної подорожі можуть зберігатися і після повернення астронавтів на Землю.

Читайте також: Учені розкрили таємницю загадкового явища на Марсі

Чи означає це, що люди не зможуть долетіти до Марса

Попри тривожні результати, дослідження не доводить, що політ на Марс буде смертельним для людини.

Експерименти проводили на щурах, а опромінення здійснювали протягом короткого часу, тоді як у реальному космосі астронавти зазнаватимуть тривалого впливу радіації.

Крім того, реакція людського організму може відрізнятися від результатів лабораторних дослідів.

Водночас отримані дані підкреслюють необхідність розробки ефективнішого радіаційного захисту космічних кораблів і систем медичного контролю екіпажів.

Саме серцево-судинні ризики NASA вже визначає одним із важливих викликів для тривалих міжпланетних експедицій.

На думку редакції PSM, результати дослідження демонструють, що головною перешкодою для освоєння Марса можуть бути не лише технологічні обмеження, а й фізіологічні можливості людського організму. Особливо важливо, що наслідки космічного випромінювання здатні проявлятися із затримкою. Тому майбутні місії потребуватимуть не лише надійного захисту під час польоту, а й довгострокового спостереження за здоров’ям астронавтів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені навчили квантовий комп’ютер приборкувати хаос

Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок»

James Webb показав наслідки космічних катастроф, що руйнують цілі планети