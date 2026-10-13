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Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок»

13.10.2026 18:30
Микола Деркач

Космічний телескоп NASA SPHEREx дослідив атмосфери 37 коричневих карликів — загадкових небесних тіл, які поєднують характеристики зірок і газових планет. Учені виявили низку хімічних сполук та з’ясували, що хмари на цих об’єктах поводяться складніше, ніж передбачали наукові моделі

Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок»

Фото: chatgpt.com

Про результати 8 жовтня повідомило NASA. Дослідження опубліковане в науковому журналі The Astrophysical Journal.

Коричневі карлики формуються подібно до звичайних зірок — із газопилових хмар. Однак їхньої маси недостатньо для підтримання стабільного термоядерного синтезу водню. Через це такі об’єкти нерідко називають «невдалими зорями».

Водночас за своїми властивостями вони нагадують газові гіганти Сонячної системи, зокрема Юпітер і Сатурн.

Дослідники проаналізували 37 коричневих карликів із температурою від приблизно –20°C до 2200°C. Телескоп SPHEREx вимірює випромінювання у 102 спектральних діапазонах, що дозволяє визначати хімічний склад атмосфер.

У результаті вчені виявили спектральні ознаки води, вуглекислого газу, чадного газу та метану.

Особливу увагу привернули хмари. Зі зниженням температури деякі коричневі карлики проходять перехідну стадію, коли хмарний покрив розріджується, а атмосфера стає багатшою на метан.

Однак навіть об’єкти з однаковою температурою демонструють суттєві відмінності. Сучасні моделі загалом правильно описують хімічні зміни, проте поки не можуть точно відтворити поведінку хмар.

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Перевагою SPHEREx є можливість спостерігати інфрачервоне випромінювання, значну частину якого поглинає атмосфера Землі.

Наразі астрономи аналізують дані ще тисяч коричневих карликів. Для науковців в Україні ці дослідження також становлять інтерес, адже NASA надає відкритий доступ до даних SPHEREx, які можна використовувати для вивчення атмосфер далеких світів.

Редакція PSM звертає увагу, що виявлення води та метану не є доказом існування позаземного життя. Головна цінність відкриття полягає у можливості точніше моделювати атмосфери космічних об’єктів і краще зрозуміти фізичні відмінності між планетами та зорями.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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