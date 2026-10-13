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James Webb виявив загадкову погоду на далекій планеті

13.10.2026 11:50
Микола Деркач

Астрономи вперше зафіксували, як за межами Сонячної системи змінюється щільність хмар із водяного льоду. Незвичайне явище виявили на холодному небесному тілі, розташованому приблизно за 7,5 світлового року від Землі. Спостереження показали, що навіть у таких далеких світах можуть відбуватися атмосферні процеси, схожі на земну погоду

James Webb виявив загадкову погоду на далекій планеті

Фото: chatgpt.com

Про відкриття 8 жовтня 2026 року повідомив Університет Аризони. Дослідження провели за допомогою космічного телескопа James Webb, а результати опублікували в журналі The Astrophysical Journal.

Що незвичайного в цьому небесному тілі

Об’єкт під назвою WISE 0855 належить до коричневих карликів. Це небесні тіла, маса яких недостатня для підтримання стійких термоядерних реакцій, характерних для звичайних зірок.

WISE 0855 має приблизно вдвічі більшу масу, ніж Юпітер, але майже такий самий розмір. Його температура становить близько 265 кельвінів, або приблизно –8°C.

Завдяки настільки низькій температурі в його атмосфері можуть існувати хмари з водяного льоду.

Команда під керівництвом астрономки Бріттані Майлз спостерігала за об’єктом протягом 11 годин. Телескоп фіксував спектр випромінювання кожні 15 хвилин, дозволяючи відстежувати найменші зміни атмосфери.

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Що вдалося побачити вченим

Аналіз даних показав, що водяні хмари на WISE 0855 постійно змінюють свою товщину.

Коли коричневий карлик обертається, телескоп бачить різні ділянки його атмосфери. Одні вкриті щільнішими хмарами, інші — тоншими, через що змінюється кількість випромінювання, яке потрапляє до телескопа.

Проте дослідники помітили ще один незвичайний процес.

У глибоких шарах атмосфери відбувається активне перемішування газів. Потоки підіймають угору чадний газ і фосфін, створюючи характерні зміни спектра.

Подібні процеси відомі в атмосфері Юпітера. Однак уперше вчені змогли окремо простежити зміну хмарності та хімічного складу на такому холодному об’єкті за межами Сонячної системи.

Чому відкриття важливе

Раніше астрономи могли вимірювати загальні коливання яскравості коричневих карликів, але не завжди розуміли, чим вони спричинені — зміною температури, хмарності чи хімічних процесів.

James Webb дозволив розділити ці чинники.

Отримані результати допоможуть створювати точніші моделі атмосфер газових екзопланет та інших холодних небесних тіл.

Відкриття свідчить, що процеси формування хмар і перемішування атмосферних газів можуть працювати за схожими фізичними принципами навіть на дуже різних об’єктах.

Таким чином, спостереження за WISE 0855 відкривають нові можливості для дослідження погоди за межами Сонячної системи. Надалі астрономи планують продовжити спостереження, щоб краще зрозуміти особливості обертання цього об’єкта та будову його атмосфери.

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Джерело: Університет Аризони.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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