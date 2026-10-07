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Вчені з’ясували, чи можна помилково «знайти» життя на іншій планеті

07.10.2026 19:30
Микола Деркач

Пошук життя на інших планетах має складну проблему: навіть дуже незвична та складна хімія ще не означає, що перед ученими сліди живих організмів. Нове дослідження допомогло перевірити, чи здатні звичайні неживі процеси створити молекулярний сигнал, який можна помилково прийняти за біосигнатуру

Вчені з’ясували, чи можна помилково «знайти» життя на іншій планеті

Фото: chatgpt.com

Одним із перспективних способів пошуку універсальних ознак життя є оцінка молекулярної складності. Для цього науковці використовують так званий індекс складання — показник того, скільки мінімальних кроків необхідно для побудови конкретної молекули з простіших компонентів.

Ідея полягає в тому, що живі системи здатні регулярно створювати дуже складні молекулярні структури. У неживій природі молекули з високим індексом складання трапляються значно рідше.

Тому велика кількість складних молекул теоретично може бути універсальною ознакою життя навіть у тому випадку, якщо воно кардинально відрізняється від земного та використовує іншу біохімію.

Однак у цього методу є потенційна проблема. Реальні планети, астероїди та супутники не є однорідними хімічними системами. Пористі породи містять величезну кількість мікроскопічних порожнин і каналів, які можуть концентрувати речовини та змінювати перебіг хімічних реакцій.

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Команда під керівництвом Александра Шампань-Руеля змоделювала, чи здатна така просторова структура сама по собі створювати складні молекули без участі живих організмів.

Виявилося, що впорядковані середовища, наприклад регулярні мережі мікропорожнин, справді можуть підвищувати індекс складання порівняно з випадковими структурами. Тобто нежива природа за певних умов здатна створювати складнішу хімію, ніж вважалося раніше.

Однак ефект має межу. Найбільше підвищення спостерігалося саме за умов, які погано підходять для появи молекул із дуже високою складністю. Іншими словами, просторова структура може трохи «підштовхнути» неживу хімію, але не робить її повноцінним аналогом біологічних процесів.

Дослідники вважають, що результати допоможуть точніше визначити межу між складною абіотичною хімією та справжніми ознаками життя. Це може бути особливо важливо для майбутніх космічних місій, які аналізуватимуть зразки або шукатимуть біосигнатури на інших світах.

На думку редакції PSM, пошук позаземного життя поступово переходить від питання «чи бачимо ми незвичну молекулу?» до значно складнішого — «чи могла природа створити її без життя?». Саме здатність відсіювати хибні біосигнатури може стати одним із ключових завдань майбутньої астробіології, адже гучне відкриття матиме цінність лише тоді, коли для нього не залишиться переконливого неживого пояснення.

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Джерело: Phys.org.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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