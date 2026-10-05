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NASA готує нового «мисливця за далекими планетами»

05.10.2026 14:30
Микола Деркач

Космічний телескоп NASA Nancy Grace Roman пройшов один із ключових етапів підготовки до повноцінних наукових спостережень. Його коронограф уперше прийняв світло з космосу — технологія у майбутньому допоможе безпосередньо спостерігати планети біля інших зірок

NASA готує нового «мисливця за далекими планетами»

Фото: chatgpt.com

Перші випробування відбулися 22 вересня, повідомило NASA. Інженери перевіряли Coronagraph Instrument — спеціальний прилад, завдання якого полягає у блокуванні надзвичайно яскравого світла зірки, щоб розгледіти значно тьмяніші об’єкти поруч із нею.

Саме різниця в яскравості є однією з головних проблем під час безпосереднього спостереження екзопланет: світло самої планети може буквально губитися на тлі її зорі. Коронограф Roman має продемонструвати нові технології, які дозволять краще бачити такі планети та пилові диски навколо сусідніх зірок.

Під час першого тесту прилад спостерігав слабку зорю у Великій Магеллановій Хмарі — сусідній із Чумацьким Шляхом галактиці. NASA наголошує, що це ще не було повноцінне наукове спостереження. Мета полягала в тому, щоб переконатися, що світло правильно проходить через систему й коронограф здатний створювати сфокусоване зображення.

Наступний тест також виявився успішним: після охолодження детекторів телескоп навели на ділянку Великої Магелланової Хмари, де вчені очікували побачити багато зірок, — і система їх зафіксувала.

Також читайте: Чумацький Шлях поглинув велику галактику — учені

Ще одним важливим результатом стала перевірка системи точного наведення Roman. Вона дозволяє телескопу практично нерухомо утримувати ціль протягом тривалих спостережень.

Під час тестів стабільність становила краще ніж 1/100 000 градуса. Для коронографа телескоп може утримувати таку точність до восьми годин поспіль. NASA порівнює це з можливістю направити лазер на монету з відстані близько 240 км і не втрачати ціль.

Roman призначений не лише для пошуку екзопланет. Його широкі огляди космосу допоможуть досліджувати темну матерію, темну енергію, галактики та інші об’єкти Всесвіту.

Перші тести коронографа поки не означають відкриття нової планети, однак підтверджують, що одна з найскладніших систем телескопа працює. Наступним етапом стане поступове ускладнення спостережень і підготовка інструмента до повноцінної наукової роботи.

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Джерело: NASA.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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