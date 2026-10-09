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Учені розкрили таємницю загадкового явища на Марсі

09.10.2026 13:00
Микола Деркач

На Марсі існує незвичайне атмосферне явище: біля величезного вулкана Арсія Монс регулярно з’являється біла хмара, яка може простягатися на 1800 км, а потім зникає протягом кількох годин. Тепер учені знайшли можливе пояснення її утворення, яке змінює уявлення про фізику хмар не лише на Червоній планеті

Учені розкрили таємницю загадкового явища на Марсі

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), результати нового дослідження опубліковані 7 жовтня в журналі Nature Geoscience.

Що відомо про загадкову хмару

Йдеться про Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC) — видовжену хмару з водяного льоду, яка формується поблизу 20-кілометрового вулкана Арсія Монс.

Це явище спостерігають кожної весни та літа у південній півкулі Марса. Хмара виникає вранці, поступово збільшується, іноді досягаючи довжини 1800 км, а потім швидко випаровується.

Уперше її детально зафіксував космічний апарат Mars Express у 2018 році. Відтоді науковці намагалися пояснити, чому вона поводиться настільки незвично.

Дослідники встановили, що хмара пов’язана з повітряними потоками, які проходять над вулканом. Однак звичайні метеорологічні моделі не могли правильно відтворити її формування.

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Учені виявили незвичайний фізичний механізм

Команда під керівництвом Хорхе Ернандеса-Берналя припустила, що хмара може виникати завдяки процесу, який називається гомогенною нуклеацією.

Зазвичай для формування хмар водяній парі потрібні дрібні частинки пилу або інших речовин, навколо яких утворюються краплі чи кристали льоду.

Проте на Марсі, як свідчить нове моделювання, водяна пара може перетворюватися на кристали льоду без таких частинок.

Це відбувається завдяки особливим атмосферним умовам. Коли вітер проходить повз величезний вулкан, виникає потужна хвиля, яка піднімає вологе повітря на кілька кілометрів.

Унаслідок цього температура може знизитися приблизно на 30°C лише за 10 хвилин. Виникають умови для швидкого утворення кристалів льоду без участі пилу.

Саме після додавання цього механізму до комп’ютерної моделі науковцям вдалося відтворити основні особливості загадкової хмари.

Чому відкриття важливе

Гомогенну нуклеацію раніше розглядали як теоретично можливий процес у верхніх шарах атмосфер Землі та Венери. Однак її роль у природному формуванні таких хмар залишалася непідтвердженою.

Нове дослідження поки не є прямим спостереженням цього механізму, проте результати моделювання переконливо свідчать, що він може працювати на Марсі.

Це означає, що подібні фізичні процеси потенційно можуть впливати на утворення хмар і на інших планетах.

Отже, незвичайна марсіанська хмара допомогла вченим наблизитися до розуміння атмосферних явищ, які раніше вважали малоймовірними. Подальше вивчення цього механізму може змінити моделі погоди та клімату не лише Марса, а й інших світів.

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Джерело: ESA. 

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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