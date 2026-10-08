Вчені знайшли планету, яка могла народитися після смерті своєї зірки

Астрономи знайшли кандидата в планету, яка могла сформуватися вже після того, як її зірка завершила основну частину свого життя та перетворилася на білого карлика. Якщо висновки підтвердяться, це буде рідкісний приклад так званої планети другого покоління

Йдеться про систему білого карлика HS 0209+0832. Це гарячий і відносно молодий зоряний залишок із температурою близько 35 000 К. Його вік після перетворення на білого карлика оцінюють приблизно у 5 млн років.

На незвичайне походження об’єкта вказав хімічний склад речовини, яка зараз потрапляє на білий карлик. В його атмосфері виявили підвищену концентрацію важких елементів, зокрема цинку, міді та ніобію. Водночас там виявилося мало кремнію та заліза — елементів, характерних для кам’янистих планет Сонячної системи.

Особливо важливим стало значне збагачення речовини елементами, які утворюються в надрах зорі під час пізніх стадій її еволюції. Саме це, за словами авторів роботи, відрізняє можливу планету другого покоління від звичайного світу, що сформувався одночасно зі своєю зіркою.

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Дослідники припускають, що після перетворення зорі на червоного гіганта вона скинула значну частину своєї зовнішньої оболонки. З цієї речовини навколо зоряного залишку міг утворитися новий диск, а вже в ньому — сформуватися газовий гігант.

Тепер цей світ, ймовірно, опинився настільки близько до гарячого білого карлика, що його атмосфера поступово випаровується. Частина газу потрапляє на поверхню зоряного залишку, завдяки чому астрономи й отримали можливість дослідити хімічний склад об’єкта.

Науковці також виявили регулярну зміну яскравості з періодом близько 4,4 дня. Одним із пояснень може бути обертання планети, одна сторона якої сильно нагрівається білим карликом. Інший варіант — проходження перед зіркою хвоста речовини, яку втрачає газовий гігант.

Поки дослідники називають об’єкт саме кандидатом у планету другого покоління. Однак його незвичайний хімічний склад свідчить, що планетні системи потенційно можуть формуватися не лише разом із молодими зорями, а й значно пізніше — фактично з речовини, яку зоря викидає наприкінці життя.

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Джерело: Nature Astronomy.