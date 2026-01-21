Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Астрономи знайшли в туманності Кільце незвичну структуру — вузьку смугу з іонізованих атомів заліза, яка простягається крізь центральну частину туманності. Об’єкт розташований за 2 283 світлові роки від Землі, і дослідники підкреслюють: раніше нічого подібного в планетарних туманностях не спостерігали

Туманність Кільце виникла приблизно 4 000 років тому, коли зоря, що згасала, скинула свої зовнішні оболонки. Її головне кільце складається приблизно з 20 000 щільних згустків молекулярного водню — кожен орієнтовно масою із Землю. Через близькість і високу температуру цей об’єкт часто використовують як «полігон» для тестування нових інструментів.

Нову «залізну смугу» виявили під час спостережень із приладом Large Integral Field Unit (LIFU) на телескопі Вільяма Гершеля. Інструмент, що працює як пучок сотень волоконно-оптичних кабелів, дозволяє отримувати спектр у кожній точці туманності й будувати зображення на будь-якій довжині хвилі. Саме під час обробки таких даних команда й помітила раніше невідомий бар із заліза всередині знайомого «кільця».

Походження структури поки неясне, але вчені розглядають два сценарії. Перший — смуга утворилася під час викиду речовини, коли зоря-попередниця колапсувала. Другий — це дуга плазми, яка могла з’явитися після випаровування кам’янистої планети, захопленої під час розширення зорі. За словами дослідників, маса заліза у смузі приблизно відповідає тому, що можна очікувати від «випаровування» планети: Меркурій або Марс дали б трохи менше заліза, а Земля або Венера — трохи більше.

Цікаве по темі: Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Саме цей варіант робить знахідку особливо промовистою для майбутнього Землі. Коли зорі на кшталт Сонця вичерпують водневе паливо, баланс між гравітацією та тиском термоядерних реакцій порушується. Зовнішні шари стискаються, зростає температура, запускається синтез гелію, а потім оболонки різко розширюються й охолоджуються — так формується червоний гігант, який може бути у 100–1 000 разів більшим за початкові розміри.

Приблизно за 5 млрд років Сонце, за оцінками науковців, пройде той самий шлях. У цьому разі Земля, ймовірно, буде знищена: її або випарує екстремальна спека, або планету розірвуть припливні сили й затягнуть ближче до зорі. Автори також зазначають, що серед зір, які вже стали червоними гігантами, великі планети на близьких орбітах трапляються рідше: у вибірці дослідження такі планети фіксували у 0,11% випадків проти 0,28% загалом.

Втім, команда наголошує: «випарована планета» — лише одна з можливих інтерпретацій, і потрібні додаткові дані, зокрема про те, чи присутні поруч інші хімічні елементи. Надалі вчені планують шукати подібні залізні структури в інших туманностях за допомогою LIFU — щоб зрозуміти, як саме вони формуються і чи справді можуть бути «відбитком» загибелі планет.

Якщо версія про планету підтвердиться — «залізна смуга» покаже як можуть виглядати рештки кам’янистого світу після проходження стадії червоного гіганта. Після скидання оболонок у центрі лишається білий карлик, а навколо — планетарна туманність. Для астрономів майбутнього такий слід міг би натякати: колись поруч існувала планета на кшталт Землі.

Джерело: DailyMail.