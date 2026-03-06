Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

Компанія Western Union уклала партнерство з постачальником блокчейн-інфраструктури Crossmint для підтримки запуску свого стейблкоїна USDPT та мережі Digital Asset Network у блокчейні Solana

У межах угоди гаманці та платіжні API Crossmint інтегрують із наявною інфраструктурою виплат Western Union.

Токен USDPT буде випущений у мережі Solana. Платформа Crossmint дозволить фінтех-компаніям та розробникам отримувати доступ до нього через уже існуючі інтеграції гаманців і платіжних сервісів. Мережа Digital Asset Network від Western Union призначена для того, щоб користувачі могли конвертувати цифрові долари у місцеву валюту через понад 360 тис. пунктів видачі готівки компанії у більш ніж 200 країнах і територіях.

Western Union вперше повідомила про плани створення стейблкоїна USDPT у жовтні 2025 року, розраховуючи запустити його у першій половині 2026-го. Мережа компанії підтримує платежі більш ніж у 130 валютах через поєднання роздрібних відділень, банківських рахунків та цифрових гаманців.

Цікаве по темі: Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

У Crossmint заявили, що їхньою платформою користуються понад 40 тис. клієнтів. Вона пропонує сервіси, зокрема смартгаманці, шлюзи для введення й виведення коштів та управління стейблкоїнами між різними блокчейнами. Інфраструктура компанії покликана зменшити технічні бар’єри для платформ, які хочуть інтегрувати перекази на основі стейблкоїнів.

Партнерство спрямоване на глобальний ринок грошових переказів, де традиційні платіжні системи можуть обробляти транзакції кілька днів і зазвичай стягують комісії на рівні кількох відсотків. За оцінками Світового банку, у 2024 році обсяг глобальних грошових переказів становив приблизно $905 млрд, тоді як середня вартість міжнародного переказу $200 залишалася на рівні близько 6%.

Стейблкоїни дедалі частіше розглядають як дешевшу альтернативу для розрахунків: вони дозволяють майже миттєві перекази та нижчі комісії порівняно з традиційними методами.

Джерело: CoinMarketCap.