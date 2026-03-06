close-btn
PaySpaceMagazine

Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

06.03.2026 18:30
Ольга Деркач

Компанія Western Union уклала партнерство з постачальником блокчейн-інфраструктури Crossmint для підтримки запуску свого стейблкоїна USDPT та мережі Digital Asset Network у блокчейні Solana

Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

Фото: freepik.com

У межах угоди гаманці та платіжні API Crossmint інтегрують із наявною інфраструктурою виплат Western Union.

Токен USDPT буде випущений у мережі Solana. Платформа Crossmint дозволить фінтех-компаніям та розробникам отримувати доступ до нього через уже існуючі інтеграції гаманців і платіжних сервісів. Мережа Digital Asset Network від Western Union призначена для того, щоб користувачі могли конвертувати цифрові долари у місцеву валюту через понад 360 тис. пунктів видачі готівки компанії у більш ніж 200 країнах і територіях.

Western Union вперше повідомила про плани створення стейблкоїна USDPT у жовтні 2025 року, розраховуючи запустити його у першій половині 2026-го. Мережа компанії підтримує платежі більш ніж у 130 валютах через поєднання роздрібних відділень, банківських рахунків та цифрових гаманців.

Цікаве по темі: Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

У Crossmint заявили, що їхньою платформою користуються понад 40 тис. клієнтів. Вона пропонує сервіси, зокрема смартгаманці, шлюзи для введення й виведення коштів та управління стейблкоїнами між різними блокчейнами. Інфраструктура компанії покликана зменшити технічні бар’єри для платформ, які хочуть інтегрувати перекази на основі стейблкоїнів.

Партнерство спрямоване на глобальний ринок грошових переказів, де традиційні платіжні системи можуть обробляти транзакції кілька днів і зазвичай стягують комісії на рівні кількох відсотків. За оцінками Світового банку, у 2024 році обсяг глобальних грошових переказів становив приблизно $905 млрд, тоді як середня вартість міжнародного переказу $200 залишалася на рівні близько 6%.

Стейблкоїни дедалі частіше розглядають як дешевшу альтернативу для розрахунків: вони дозволяють майже миттєві перекази та нижчі комісії порівняно з традиційними методами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Payoneer інтегрував функцію роботи зі стейблкоїнами

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered

Джерело: CoinMarketCap.

Рубрики: Грошові переказиКриптовалютиСвітНовиниWestern Union
google news
Новини по темі
Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією 10.12.2025

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією
Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів 29.10.2025

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів
У цифровому гаманці Western Union тепер можна отримати eSIM 28.03.2024

У цифровому гаманці Western Union тепер можна отримати eSIM
Western Union з Visa уклали семирічну угоду 06.03.2024

Western Union з Visa уклали семирічну угоду
Перелік банків, які приймають Western Union та MoneyGram 27.09.2023

Перелік банків, які приймають Western Union та MoneyGram
Видача переказів Western Union призупинена одним з українських банків 13.09.2023

Видача переказів Western Union призупинена одним з українських банків
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

 Сьогодні  17:40

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

 Сьогодні  16:50

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій

 Сьогодні  16:00

Міжнародні резерви зменшилися у лютому — НБУ

 Сьогодні  15:10

Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США

 Сьогодні  14:20

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у топ-10 криптовалют у день інавгурації Трампа

 Сьогодні  13:30

3 акції, які можуть виграти від війни між США та Іраном

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.