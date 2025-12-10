Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

Компанія Western Union представить стейблкартку — картку, покликану захистити користувачів у країнах із високою інфляцією. Про це на конференції UBS Global Technology and AI повідомив фінансовий директор компанії Метью Кегвін. Ініціатива є частиною ширшої стратегії Western Union щодо стейблкоїнів і цифрових активів

За словами Кегвіна, компанія після презентації для інвесторів рухається далі від суто традиційних транскордонних переказів і формує багатокомпонентну дорожню карту розвитку в цифрових активах. Як приклад він навів Аргентину, де річна інфляція нещодавно сягнула 250%–300%, підкресливши, що грошові перекази можуть втрачати майже половину вартості протягом одного місяця.

Він описав ситуацію, коли сім’я у США надсилає додому $500, але до моменту, коли отримувач витратить ці гроші наступного місяця, їхня реальна вартість знижується до $300.

Стейблкартка від Western Union має стати розвитком уже наявної картки, яку компанія пропонує у США, але адаптованим під ринки з різкою девальвацією валют.

Кегвін також розповів про намір Western Union випустити власну монету. Він зазначив, що присутність компанії у 200 країнах дає їй природну перевагу, особливо на ринках, що розвиваються, де перекази становлять суттєву частку ВВП.

Компанія планує контролювати економіку, комплаєнс і загальну дистрибуцію своєї монети, а також прагне розширювати її використання за межі первинних цільових ринків. Охоплення Western Union у регіонах із недостатнім доступом до банківських послуг може стати каналом дистрибуції, якого бракує новішим криптопроєктам.

Ще один ключовий елемент стратегії — Digital Asset Network, яка з’єднає Western Union із чотирма провайдерами онрамп та офрамп сервісів. Запуск платформи очікується в першій половині 2025 року. Вона має дати змогу клієнтам переходити між традиційними валютами та цифровими активами.

Western Union підтвердила, що майбутня система розрахунків у стейблкоїнах буде побудована на блокчейні Solana. В основі системи буде US Dollar Payment Token та нова Digital Asset Network, розроблена разом із Anchorage Digital Bank. Запуск USDPT заплановано на першу половину 2026 року, а дистрибуція відбуватиметься через партнерські біржі.

Компанія також подала заявку на торговельну марку WUUSD, що сигналізує про плани запуску набору криптосервісів, зокрема гаманця, функцій для трейдингу та процесингу платежів у стейблкоїнах.

Ці кроки ставлять Western Union в один ряд з іншими традиційними фінансовими установами, які тестують стейблкоїн-інфраструктуру, щоб скоротити час розрахунків і знизити витрати на міжнародні платежі.

