Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000

30.12.2025 20:40
Микола Деркач

На тлі триваючого бичачого ралі на ринку золота один із найбільших банків світу припустив, що дорогоцінний метал може досягти позначки $5 000 уже протягом наступного року

Фото: pexels.com

Золото стало одним із найяскравіших активів 2025 року: від початку року його ціна зросла на 66%, а на момент написання матеріалу котирування становили $4 371.

UBS прогнозує, що золото подорожчає до $5 000 за унцію до вересня 2026 року після перегляду оцінок макроекономічних ризиків, очікувань щодо процентних ставок і зростання політичної невизначеності у США.

Банк підвищив цільовий рівень до $5 000 на перші три квартали 2026 року та тепер очікує, що наприкінці року ціна знизиться приблизно до $4 800 — все одно значно вище за попередній прогноз $4 300. У UBS вважають, що попит на золото посилюватиметься протягом 2026 року завдяки низьким реальним прибутковостям, крихкості світової економіки, фіскальному тиску у США та невизначеності, пов’язаній з проміжними виборами.

У сценарії підвищених ризиків UBS допускає зростання ціни до $5 400. Примітно, що банк упродовж останніх місяців послідовно покращував свій прогноз: підняв ціль на середину 2026 року до $4 500, а оптимістичний сценарій — до $4 900, при цьому зберігши песимістичний прогноз на рівні $3 700.

«Якщо політичні або фінансові ризики посиляться, ціна золота може піднятися до $5 400 за унцію (раніше очікували $4 900 за унцію)», — заявили стратеги.

Також у UBS зазначили, що очікування зниження ставок, падіння прибутковості облігацій і погіршення фіскальних перспектив США підживлюють попит з боку інвесторів і центральних банків. У банку очікують, що активні покупки збережуться й у 2026 році.

Останні відкати в ціні UBS розглядає як технічні та тимчасові, наголошуючи, що фундаментальні фактори залишаються незмінними, а геополітичні та фінансові ризики продовжують підтримувати базовий попит.

Зростання глобального апетиту до золота

Водночас дані UBS свідчать про стійкий глобальний попит на золото. Центральні банки придбали 634 метричні тонни металу з початку року, причому темпи покупок прискорюються ближче до кінця року. За прогнозом банку, загальні закупівлі можуть становити 900–950 метричних тонн у 2025 році.

Зміцнився й попит з боку інвесторів: це відображається у припливі 222 метричних тонн в ETF, а також у попиті на злитки та монети, який уже четвертий квартал поспіль перевищує 300 метричних тонн. Водночас попит на ювелірні вироби виявився стійкішим, ніж очікувалося.

Попри ризики — зокрема можливу жорсткішу позицію Федеральної резервної системи та потенційні продажі з боку центральних банків — UBS підкреслює, що інвестори все ще недостатньо представлені в золоті, і продовжує рекомендувати середньооднозначну частку золота в портфелі.

За матеріалами finbold.com.

