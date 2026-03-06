У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК

У застосунку Дія цієї весни планують запустити нову функцію, яка дозволить тимчасово бронювати чоловіків, що мають неврегульовані питання з територіальними центрами комплектування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.

За її словами, підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, які мають критичне значення для забезпечення ЗСУ, отримають можливість тимчасово бронювати працівників на 45 днів навіть у разі проблем із військовим обліком.

Йдеться, зокрема, про співробітників із відсутніми або некоректними обліковими даними, а також тих, хто перебуває у розшуку. Такі працівники зможуть отримати бронювання з першого дня працевлаштування, але не пізніше дати завершення статусу критичності підприємства.

Очікується, що цей функціонал стане доступним у Дії до кінця березня 2026 року.

Які ще зміни щодо бронювання готують у Дії

Найближчим часом також планують оновити процедуру продовження бронювання.

Як зазначила Валерія Коваль, якщо підприємство має підтверджений профільним міністерством статус критичного, нова система дозволить уникнути автоматичного анулювання бронювання.

Керівники компаній або уповноважені особи зможуть подати заявку на продовження відстрочки одразу для групи працівників через портал Дія. Скористатися послугою зможуть підприємства, які внесені до переліку критичних на порталі, а їхні співробітники вже мають чинний статус заброньованих.

