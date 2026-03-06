close-btn
Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій

06.03.2026 16:50
Ольга Деркач

Український технологічний стартап Superapp залучив $1,6 млн інвестицій на етапі pre-seed. До раунду фінансування долучилися венчурні фонди Flyer One Ventures, Silicon Gardens, HEARTFELT_ та StratMinds. Крім того, частину коштів компанія отримала від групи приватних ангельських інвесторів

Фото: pexels.com

Superapp працює над створенням no-code платформи з використанням технологій штучного інтелекту. Рішення має дозволити спеціалістам без технічної підготовки самостійно розробляти застосунки для iOS та Mac, не залучаючи до процесу програмістів чи інженерів.

«Ми підтримуємо амбітних засновників, які наважуються ризикувати всім заради того, що, на їхню думку, може зробити світ кращим. Команда Superapp — рухається швидко, мислить глобально і відкриває двері, які були зачинені надто довго», — зазначили у Vesna Capital.

Компанію заснували у 2025 році. Її співзасновниками стали Віталій Котік, який обіймає посаду CEO, та Станіслав Прокопів — CTO стартапу.

Цікаве по темі: Superhuman (Grammarly) купила ШІ-стартап Rows

До запуску власного проєкту Віталій Котік працював у компанії Bolt, тоді як Станіслав Прокопів раніше був частиною команди Grammarly.

Superapp створює нативний конструктор мобільних застосунків для iOS, який працює на основі штучного інтелекту та здатен автоматично генерувати готовий до використання код мовою програмування Swift.

Головна мета створення цієї no-code платформи полягає в тому, щоб надати користувачам без технічної освіти інструменти для розробки повноцінних застосунків у межах екосистеми Apple.

За словами розробників, під час створення продукту враховуються ключові принципи дизайну Apple. Платформа має максимально спростити процес створення застосунків, усуваючи технічні бар’єри на кожному етапі — від формування ідеї до публікації готового застосунку в App Store.

Нагадаємо, що українські оборонні технології продовжують виходити на глобальну арену за підтримки Brave1. Стартап Farsight Vision закрив раунд фінансування від європейських інвесторів на €7,2 млн.

Джерело: AIN.

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
