Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot

Український ШІ-стартап MyChatBot залучив $500 000 у seed-раунді від венчурного фонду SMRK, засновником якого є Олександр Косован

Як повідомили у фонді Forbes Ukraine, інвестиції підуть на маркетинг та масштабування продукту.

Зазначається, що MyChatBot створює платформу CommerceOS — омніканальне рішення з ШІ-агентами, що автоматизує продажі та взаємодію з клієнтами у різних каналах комунікації. Серед користувачів — компанії з ритейлу та e-commerce. За словами співзасновника Дениса Купраша, платформою вже користуються понад 1000 бізнесів, переважно інтернет-магазини.

Керуючий партнер SMRK Андрій Довженко зазначає, що зміни у поведінці споживачів роблять такі технології затребуваними: «Торгівля переходить зі стандартних каталогів у діалоги: у месенджери WhatsApp, Instagram, у чати на сайтах і в застосунках».

За інформацією стартапу, ШІ-агенти допомагають покупцю уточнювати запити, підбирати товари, формувати кошик, проводити оплату й організовувати доставку, а також здійснюють релевантний допродаж. Бізнес-модель — SaaS із підпискою від $49 до $2999 на місяць залежно від розміру компанії.

Читайте також: Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

«MyChatBot показав велику швидкість зростання на дуже динамічному ринку, саме тому ми зацікавилися їх продуктом», — зазначив Довженко.

Він підкреслює, що попри велику кількість рішень зі ШІ-агентами, лише окремим командам вдається створювати інструменти, що справді підвищують ефективність бізнес-процесів.

MyChatBot заснували у 2024 році бізнес-консультант Денис Купраш (CEO) та інженер Ярослав Братащук (CTO). Платформа близько року працювала у закритому режимі. Нині команда налічує 14 співробітників.

SMRK — український венчурний фонд, заснований у 2013 році Олександром Косованом та Андрієм Довженком. У 2020 році до нього приєднався партнер Влад Тісленко. Фонд інвестує у проєкти на стадіях від Seed до Series B, здебільшого стартапи з українським корінням, і зазвичай вкладає від $500 000 до $1,5 млн.

У портфелі SMRK — понад 20 угод загальною вартістю більш як $20 млн та пʼять екзитів. Фонд підтримував такі компанії, як виробник систем безпеки Ajax Systems, освітній сервіс Preply, розробник навігаційних рішень Apostera та розробник програмного забезпечення для роботизованої логістики Deus Robotics.

