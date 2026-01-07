Скільки викрали криптохакери у 2025 — звіт Finbold

У 2025 році через зломи в криптосекторі було викрадено $2,78 млрд, ідеться у звіті Finbold 2025 Cryptocurrency Market Report, складеному на основі даних про інциденти, які відстежує блокчейн-компанія з кібербезпеки SlowMist

Хоча ця цифра робить 2025 рік одним із найдорожчих за масштабами криптопроникнень, детальніший аналіз показує, що більшість втрат припала на першу частину року. Далі темпи збитків помітно знижувалися.

Злом Bybit сформував весь ризик-профіль 2025 року

Ключовою подією року став злом Bybit, який приніс $1,5 млрд збитків. Один цей інцидент забезпечив понад половину всіх відомих викрадених у 2025 році коштів та суттєво викривив річний підсумок.

Причиною став компрометований гаманець, що ще раз підкреслює: зберігання активів і керування ключами залишаються одними з найвразливіших місць у цифровій екосистемі. Навіть попри те, що безпека смартконтрактів у багатьох протоколах поступово покращується, централізована інфраструктура гаманців може створювати системні ризики, якщо захист дає збій.

Окрім Bybit, решта втрат припала на меншу кількість інцидентів із високим впливом. Атаки на Cetus Protocol, Balancer V2, LIBRA та Nobitex разом склали основну частину збитків, що залишилися. Причини варіювалися — від вразливостей контрактів і логічних помилок до rug pull та порушень безпеки.

Пікові зломи припали на початок року, а не тривали постійно

Квартальні дані показують, що левова частка збитків від криптозломів у 2025 році припала на початок року, а далі динаміка стабільно згасала.

У I кварталі збитки становили приблизно $1,78 млрд — передусім через інцидент із Bybit. Саме він дав майже дві третини від загального обсягу викраденого за весь 2025 рік.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

У II кварталі втрати різко зменшилися до близько $465 млн, у III кварталі впали ще нижче — до трохи більш як $300 млн. У IV кварталі сукупні втрати знизилися до менш ніж $230 млн — це найнижчий квартальний показник року.

Таке поступове зниження свідчить: 2025 рік визначили не постійні масові експлойти, а кілька ранніх і дуже масштабних зломів, після яких ринок перейшов у фазу відносної стабілізації.

Компрометація гаманців завдала більше шкоди, ніж зломи смартконтрактів

Попри постійну увагу до аудиту смартконтрактів та протокольного захисту, у 2025 році найбільш фінансово руйнівним вектором атак виявилися зломи, пов’язані з гаманцями.

Домінування кейсу Bybit показує, що провали в інфраструктурі зберігання активів можуть спричиняти непропорційно великі втрати — навіть у період, коли децентралізовані протоколи все активніше впроваджують жорсткіші стандарти безпеки.

Вразливості контрактів і логічні помилки протягом року теж траплялися, однак їхній сумарний ефект був помітно меншим порівняно з компрометацією гаманців.

Сповільнення в IV кварталі натякає на зростання дисципліни в безпеці

Найпомітнішим висновком із даних стало різке падіння втрат у другій половині року, яке завершилося відносно «тихим» IV кварталом.

Хоч крипторинок і далі залишається вразливим, відсутність великих інцидентів у IV кварталі може свідчити про поєднання кращих практик безпеки, обережнішого розміщення капіталу та меншої концентрації «легкої здобичі» на тлі дорослішання ринку.

Аналіз Finbold вказує: 2025 рік був радше періодом адаптації, ніж ескалації кіберзлочинності. Після ранніх шоків індустрія перейшла до жорсткіших контролів і рідших експлойтів. І хоча проблеми безпеки нікуди не зникли, тренд наприкінці року радше демонструє поступовий прогрес, ніж погіршення.

Джерело: Finbold.