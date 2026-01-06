2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026

Після турбулентного завершення 2025 року криптовалютний ринок увійшов у сильне ралі в перший тиждень 2026-го. Менш ніж за шість днів загальна капіталізація ринку зросла приблизно на $200 млрд

З огляду на потужне зростання фахівці Finbold залучили ШІ, щоб спробувати визначити, які криптовалюти інвестори можуть використати, аби перетворити $100 на $1 000 уже в січні.

Solana (SOL)

Solana (SOL), яка, ймовірно, стала першою криптовалютою, що фактично завершила останню «криптозиму», займає особливе місце в нинішньому ринковому циклі. Саме тому штучний інтелект описав її як «альткоїн із високим ризиком і потенціалом зростання».

ШІ дійшов висновку, що історична динаміка SOL у поєднанні зі зростанням екосистеми, технічними поліпшеннями, настроями інвесторів та інституційним інтересом через спотовий ETF на Solana створюють потенціал для різкого зростання ціни в січні.

Від початку 2026 року токен демонструє позитивний імпульс, який теоретично може підтримати навіть десятикратне зростання до кінця місяця. Зокрема, SOL додав 9,77% і торгується на рівні $137,65.

Водночас ШІ не вважає ймовірним, що SOL цього місяця перевищить $1 000. Натомість модель оцінює потенційне зростання Solana до приблизно $300 у січні та до близько $800 протягом 2026 року.

XRP

Як і у випадку із Solana, штучний інтелект відзначив сильний імпульс XRP на старті 2026 року. Токен суттєво випереджає більшість інших провідних криптовалют і вже зріс на 25,22% — до $2,34 на момент підготовки матеріалу.

Серед «бичачих» чинників модель назвала прогнозовану ліквідність, інституційний оптимізм, виражений у високих цільових цінах, а також силу XRP відносно ключових активів, зокрема Біткоїна (BTC). На цьому тлі ШІ вважає XRP дуже сильною покупкою в січні.

Втім, і тут робот оцінює десятикратне зростання ціни до кінця місяця як малоймовірне. За прогнозом моделі, XRP може піднятися до $5 у січні та приблизно до $8 протягом 2026 року.

Наприкінці ШІ уточнив, що свої оцінки базує на правдоподібному сценарії «найкращого випадку», залишаючи простір як для розчарування, так і для несподіваних надприбутків понад прогноз.

