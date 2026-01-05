close-btn
Фінансові експерти назвали 2 криптовалюти, на які варто звернути увагу

05.01.2026 14:50
Ольга Деркач

Глобальний криптовалютний ринок уже давно рухається в одному ритмі з Біткоїном — і на те є причина. Його домінування настільки велике, що коли ціна Біткоїна падає, інші криптовалюти майже завжди страждають разом із ним

Фото: chatgpt.com

Але Біткоїн — не єдина криптовалюта. Деякі можуть бути непоганим варіантом для інвестицій, а інших краще уникати. Ось чотири криптоактиви, від яких, за словами фінансових експертів, зараз варто триматися осторонь, а також кілька варіантів із меншими ризиками.

Dogecoin (DOGE)

Вінс Станзіоне, засновник і CEO First Information та автор книги The Millionaire Dropout, назвав Dogecoin «мемом, який відмовляється помирати».

«Він починався як жарт, — сказав він. — У нього є шарм, зірковий прихильник у вигляді Ілона Маска та віддана спільнота, але немає реальної фундаментальної основи. Я досі дивуюся, що його ринкова капіталізація — $24 млрд. Якби це була компанія, вона б потрапила до індексу S&P 500».

За словами Станзіоне, мемкоїни часто отримують вигоду від «короткострокових пампів», які може спровокувати навіть звичайний твіт мільярдера.

«Але обвали — жорсткі. DOGE — це токен для азартних ігор, а не інвестиція. Уникайте його», — додав Станзіоне.

Chickencoin (CHKN)

Chickencoin, за словами Чада Каммінґса, юриста й сертифікованого бухгалтера (CPA) у Cummings & Cummings Law, є «ультранеліквідним токеном з мікрокапіталізацією», який, окрім фінансового ризику, може створити юридичні й податкові проблеми.

Цікаве по темі: Які криптовалюти варто купувати у 2026: портфель на $1000 від ШІ

«Я бачу інвесторів, які застрягли з «паперовими» втратами на сотні тисяч доларів, але не можуть підтвердити їх для податкових цілей, бо не існує достовірних ринкових даних, а емітенти зникають», — сказав він.

Pepe (PEPE)

Це ще один мемкоїн із «нульовою корисністю, сплесками ціни під впливом «китів» та відсутністю відповідальності», каже Станзіоне.

«PEPE запустили у 2023 році виключно на хвилі інтернет-хайпу, — пояснив він. — У нього немає дорожньої карти, команди та практичного застосування — лише вірусна популярність. Приблизно в цей час торік його капіталізація сягала близько $12 млрд, а відтоді скоротилася вдвічі. Очікуйте ще одного «урізання» вдвічі у 2026».

Shiba Inu (SHIB)

Як і Dogecoin, Shiba Inu — мемкоїн, що існує «переважно» як жарт, сказав Каммінґс і додав, що він «ніколи» не інвестував би в них гроші.

«Вони ростуть завдяки увазі в соцмережах, а не через грошові потоки, — зазначив Каммінґс. — Коли настрої змінюються, ліквідність зникає, спреди розширюються, і роздрібні інвестори опиняються в пастці, тоді як інсайдери виходять із позицій на тонкому ринку».

Які криптовалюти все ж варто розглянути

Станзіоне каже, що він «дуже негативно» налаштований щодо крипторинку на найближчі 12–24 місяці й очікує «великої зачистки», тому зараз не рекомендує жодних криптоінвестицій. Якщо протягом наступних кількох років ціни опустяться до більш раціональних рівнів, він може «стати більш оптимістичним».

Каммінґс також обережний щодо інвестування в криптовалюти. Але якби йому потрібно було щось рекомендувати, він обрав би дві найбільші у світі.

«Біткоїн та Ethereum — єдина раціональна відправна точка для більшості інвесторів, — сказав він. — Я раджу клієнтам сприймати Біткоїн як високоспекулятивний альтернативний актив із прозорою монетарною політикою та глибокою ліквідністю, а Ethereum вважаю критично важливою інфраструктурою для багатьох реальних проєктів».

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини


credit link image
