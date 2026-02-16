Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за січень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2026 року зменшилася на шість компаній – до 769. Кількість банків у січні становила 60.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одну кредитну спілку. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії та один ломбард. Було відмовлено у включенні до реєстрів одному колектору.

Станом на 01 лютого 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 407 фінансових компаній (було 411), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 100 ломбардів (було 101), 84 кредитні спілки (було 85), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп не змінилася (15). Кількість небанківських фінансових груп у січні зменшилася на одну (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (було 66) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж січня до Національного банку надійшло 183 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 102, страховиків – 50, кредитних спілок і колекторських компаній – 6, банків – 25.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за 2,5 роки (аналітика за січень 2023 – липень 2025 рр.) стабільно знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній за цей період). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у січні 2026 року

Нацбанк у січні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії.

Нагадаємо, що протягом грудня 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній. У серпні — один банк та дві небанківські фінансові компаній.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у січні 2026 року

Заходи впливу у вигляді штрафів до банків не застосовувались. Письмове попередження за порушення вимог підпункту «а» пункту 11 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) отримав лише АТ «Скай Банк».

Порушення полягає у несвоєчасному поданні спеціально уповноваженому органу додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з колабораційною діяльністю, пособництвом державі, що здійснює збройну агресію проти України, найманством або державною зрадою, а також інформації, що може бути пов’язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до Закону про ПВК/ФТ.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у січні 2026 року

ТОВ «ФК «Топ1» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ПТ «Ломбард Оскар» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

ТОВ «ФК «Аксіома» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

ТОВ «Земельна Фінансова Компанія», ТОВ «Командор Фінанс Груп», ТОВ «Міський Ломбард», ТОВ «Он Тіме Іншур», ТОВ «СБ «Інспейс», ТОВ «ФК «Акцент Фінанс», ТОВ «ФК «Фінмар» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 15, 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

ТОВ «Українські Фінансові Операції», АТ «СГ «Тас» (Приватне), ТОВ «ФК «Фінтраст Капітал», ТОВ «Фінансова Компанія «Бредекс Фінанс» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

Хто втратив ліцензії у січні 2026 року

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

На початку січня 2026 року Національний банк України застосував до повного товариства «ПП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Підставою стало невиконання рішення регулятора щодо усунення (виправлення) виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

12 січня НБУ застосував до ТОВ «ФК «Такелау» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.

14 січня регулятор відкликав ліцензію кредитній спілці профспілок МВС України та виключив її з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Того ж дня Нацбанк на підставі власної заяви ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг.

23 січня Національний банк відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв:

ТОВ «Українська Металургійна Компанія.» (УМК.) відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

(УМК.) відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг; ТОВ «ФК «Платіжний Центр» відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: факторинг, фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Нагадаємо, що у грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

