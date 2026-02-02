close-btn
Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

02.02.2026 19:40
Микола Деркач

До загального фонду держбюджету у січні 2026 року  надійшло 79,4 млрд грн (91,8% плану) податків та зборів, які контролює ДПС

Фото: freepik.com

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

«Початок нового року виявився вкрай непростим: відсутність світла, тепла, постійні обстріли ворога. Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків», – зазначила Леся Карнаух.

У січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ – 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд гривень.

Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн.

Читайте також: Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Основні показники січня:

  • податок на доходи фізичних осіб – 29,2 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств – 3,3 млрд грн;
  • акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) – 7,3 млрд грн;
  • рентні платежі – 4,1 млрд грн;
  • інші надходження – 0,9 млрд грн.

«На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків.  Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. І наше завдання – максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету», – додала в. о. Голови ДПС.

