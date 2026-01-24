close-btn
НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності

24.01.2026 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) оприлюднив для громадського обговорення проєкт змін до Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

Фото: bank.gov.ua

У Проєкті пропонується, зокрема, передбачити можливість залучення Національним банком до проведення поглибленого аналізу третіх осіб.

Крім того, у Проєкті передбачається удосконалити розподіл повноважень з питань, пов’язаних із виявленням безліцензійної діяльності, між Правлінням, Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури і Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послугу.

Цікаве по темі: НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 2 лютого 2026 року включно за визначеною формою.

Нагадаємо, що за 2025 рік сума готівки в обігу в Україні зросла на 12,6% (на 103,9 млрд гривень) і станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень. Темпи приросту дещо пришвидшилися порівняно з 2024 роком (7,6%). Це пов’язано з подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом. Серед чинників — підвищення зарплат і соціальних виплат, стійкий споживчий попит, сповільнення інфляції.

Раніше ми писали, що НБУ актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Джерело: НБУ.

