Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ

За 2025 рік сума готівки в обігу в Україні зросла на 12,6% (на 103,9 млрд гривень) і станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень

Темпи приросту дещо пришвидшилися порівняно з 2024 роком (7,6%). Це пов’язано з подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом. Серед чинників — підвищення зарплат і соціальних виплат, стійкий споживчий попит, сповільнення інфляції. Водночас на зростання обсягів готівки вплинули й ризики через посилення атак, зокрема на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні.

Статистика на 1 січня 2026 року

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на 916,9 млрд гривень і 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 9,3 млрд гривень. На одного жителя припадало 64 банкноти і 193 розмінні та обігові монети (на 01 січня 2025 року — 63 і 186 відповідно).

Найпоширеніша банкнота — 500 гривень, найрідкісніша — 50 гривень (26% і 4,6% відповідно). Обігові монети мають номінали 1, 2, 5 і 10 гривень: найбільше в обігу монет 1 гривня, найменше — 10 гривень (4,6% і 2,3% відповідно).

З 01 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення 10 копійок, які втратили істотну роль у розрахунках. Це має скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання монет. За 2025 рік вилучили 3,1 млн штук; частка 10 копійок на початок року — 27,2%. Натомість 50 копійок залишаються затребуваними (частка 9,1%).

Найвищий темп приросту у 2025 році припав на монети 5 і 10 гривень: їх кількість зросла на 21% і 29% відповідно. Це пов’язано з тим, що НБУ продовжує вилучати банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень, замінюючи їх монетами з довшим строком обігу. Водночас кількість монет 25 копійок скоротилася на 0,1% через вилучення неплатіжних монет.

У 2025 році вперше за останні роки зросла кількість банкнот 100 і 50 гривень (на 4,5% і 6,3%), що може бути наслідком тарифної політики НБУ для підвищення рівня розмінності. Найбільше скоротилася кількість банкнот 200 гривень — на 17,6% через заміщення банкнотами 1 000 гривень і вилучення старих зразків. Також зменшилася кількість банкнот 10 і 5 гривень (на 10% і 8%), оскільки їх поступово замінюють на монети.

Джерело: НБУ.