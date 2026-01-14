close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ помʼякшив валютні обмеження

14.01.2026 18:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу

НБУ помʼякшив валютні обмеження

Фото: bank.gov.ua

По-перше, розширюються можливості компаній у межах стимулюючої валютної лібералізації.

НБУ запроваджує новий стимулюючий ліміт — «позиковий», щоб збільшити гнучкість українських підприємств в управлінні залученими ними коштами з-за кордону. Ключова мета таких змін — створити регуляторне підґрунтя для сприяння реструктуризації «старих» зовнішніх позик вітчизняними компаніями, що важливо для залучення нових ресурсів в економіку України.

Розмір «позикового» ліміту дорівнюватиме сумі коштів, що надійшла за кредитом чи позикою з-за кордону в іноземній валюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

У межах «позикового» ліміту бізнес зможе здійснити операції, передбачені стимулюючою лібералізацією:

  • погашення «старих» кредитів та позик (одержаних до 20 червня 2023 року) й виплата процентів за ними;
  • розрахунки за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року;
  • повернення нерезиденту-покупцю передоплати за товар, яка була сплачена до 23 лютого 2022 року;
  • фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів (понад встановлений ліміт);
  • репатріація дивідендів (понад встановлений ліміт).

Цікаве по темі: Як змінилися міжнародні резерви у грудні — НБУ

Серед особливостей «позикового» ліміту слід виділити такі:

  • у разі погашення основної суми залученого кредиту еквівалентно зменшуватиметься гранична сума в межах «позикового» ліміту;
  • після здійснення операцій у межах «позикового» ліміту переказ коштів з України для погашення основної суми залученого кредиту обмежується сумою боргу за кредитом, зменшеною на суму операцій, здійснених у межах ліміту;
  • валютні операції в межах «позикового» ліміту здійснюються в банку, на рахунки в якому бізнес отримав залучений кредит.

Вітчизняні продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений / непоставлений товар.

Умови для проведення відповідних операцій є такими:

  • повернення коштів здійснюватиметься на рахунок фізичної особи-споживача, з якого проводилася оплата товару;
  • сума повернення коштів у валюті платежу не повинна перевищувати вартість товару під час його купівлі;
  • продавець/виробник здійснює повернення коштів за товар у порядку та строки, передбачені вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

Також НБУ уточнив регулювання валютних операцій.

Для імплементації розпорядження Кабміну від 5 листопада 2025 року № 1209-р НБУ запровадив зміни у валютному нагляді за граничними строками розрахунків за експорт товарів. Зокрема, вимоги щодо цих строків не застосовуватимуться до експорту за зовнішньоекономічним договором, право вимоги за яким перейшло до ПрАТ Експортно-кредитне агентство, на суму страхового відшкодування, сплаченого експортеру. Це має підтримати основну мету роботи агентства — стимулювання експорту української продукції, робіт і послуг.

Крім того, НБУ вилучив експорт страхових послуг із переліку операцій, на які поширюються граничні строки розрахунків, уніфікувавши підхід до страхування з іншими фінансовими послугами, для яких такі строки не діють.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ

НБУ перевірить шість банків у 2026

НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ 14.01.2026

Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ
НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії 13.01.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії
Як змінилися міжнародні резерви у грудні — НБУ 07.01.2026

Як змінилися міжнародні резерви у грудні — НБУ
Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ 07.01.2026

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ
Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року 07.01.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року
НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії 06.01.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  20:40

Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу та передав його до Ради

 Сьогодні  20:20

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

 Сьогодні  19:20

На крипторинок надійшло понад $130 млрд за добу: Біткоїн очолив ралі

 Сьогодні  18:40

НБУ помʼякшив валютні обмеження

 Сьогодні  17:40

Верховна Рада скасувала Житловий кодекс

 Сьогодні  16:40

Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ

 Сьогодні  15:40

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.