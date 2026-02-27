Які зміни має впровадити Україна за вимогами МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у рамках нової програми фінансової підтримки висунув Україні вимогу впровадити комплекс змін у сфері оподаткування. Кінцевий строк для виконання цих зобов’язань для Києва визначено до завершення березня

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на звіт МВФ.

Парламент має схвалити пакет податкових кроків, розрахований на 2026–2027 роки. Йдеться про перегляд і розширення підходів до оподаткування в кількох напрямах.

Зокрема, передбачено запровадження податку на доходи, отримані через цифрові платформи — так званий податок на OLX. Окремо планується врегулювати питання оподаткування міжнародних поштових відправлень.

Також із 1 січня 2027 року пропонується скасувати чинне звільнення від сплати ПДВ для фізичних осіб-підприємців, якщо їхній річний обіг перевищує загальний поріг реєстрації платника ПДВ. При цьому розглядається варіант поетапного підвищення цього порогу, однак влада взяла на себе зобов’язання не піднімати його вище ніж 4 млн грн.

Окрім цього, передбачається вилучення з українського законодавства норми про граничний строк дії військового збору у розмірі 5%. Це означає, що його застосування продовжиться і після завершення воєнного стану.

Цікаве по темі: МВФ затвердив нову програму фінансування для України

Серед інших вимог — усунення схем мінімізації податкових зобов’язань через механізми спрощеної системи оподаткування. Зокрема, необхідно чіткіше визначити критерії трудових відносин, щоб зменшити практику прихованого працевлаштування.

Також планується виключити зі спрощеної системи ті види діяльності, які пов’язані з підвищеним ризиком ухилення від сплати податків. Додатково пропонується обмежити можливість переходу на загальну систему оподаткування з метою податкової оптимізації.

Окрему увагу приділять боротьбі з практикою штучного поділу бізнесу на кілька юридичних осіб для збереження права працювати в межах кваліфікаційних лімітів спрощеної системи.

Законопроєкти, спрямовані на звуження можливостей для ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, мають бути внесені до кінця червня 2026 року.

Крім того, протягом поточного року передбачено підготовку законодавчих змін, покликаних зменшити втрати бюджету через податкові зловживання за участю спільних інвестиційних інституцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені розповіли, як загине Всесвіт

В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego

Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг