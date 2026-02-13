close-btn
Чи зміняться ціни на світло та тепло: Рада прийняла два закони

13.02.2026 13:40
Микола Деркач

Після голосування Верховної Ради за два законопроєкти у сфері енергетики у соцмережах з’явилися заяви про можливе підвищення тарифів на світло та тепло. У профільному комітеті запевняють: рішень про зміну цін для населення не ухвалювали

Фото: freepik.com

10 лютого депутати підтримали законопроєкти №13219 та №14067. Обидва стосуються енергетичного сектору, однак одразу після голосування частина політиків заявила, що нові норми можуть обернутися додатковим фінансовим навантаженням для споживачів.

$37 млрд для відновлюваної енергетики

Народний депутат Андрій Павловський заявив, що законопроєкт №13219 передбачає близько 37 млрд грн додаткових витрат на користь приватних виробників сонячної та вітрової електроенергії. За його словами, ці кошти можуть компенсувати через підвищення тарифів.

Також він розкритикував законопроєкт №14067, який спрямований на підвищення ефективності теплопостачання. На його думку, модернізацію підприємств теплокомуненерго пропонують фінансувати через тарифну політику, а не за рахунок репарацій.

Читайте також: Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

Позиція комітету: мораторій чинний

Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заперечив інформацію про зростання тарифів. За його словами, жодна з ухвалених норм не передбачає зміну цін для побутових споживачів.

Він нагадав, що з серпня 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, і наразі ініціатив щодо його скасування немає.

Щодо електроенергії, тариф для населення встановлює уряд. Різницю між ринковою ціною та фіксованим тарифом компенсують державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго. Саме вони покривають фінансовий розрив, щоб зберегти чинний рівень цін.

За словами Геруса, розвиток вітрової та сонячної генерації не впливає на тариф для населення. Водночас нові генеруючі потужності потрібні для зменшення дефіциту електроенергії, який у перспективі може створювати ціновий тиск.

Отже, ухвалені закони не містять норм про автоматичне підвищення тарифів для побутових споживачів, попри заяви окремих осіб.

За матеріалами napensii.ua.

