Евакуація дітей із прифронтових регіонів тепер примусова — Закон

02.03.2026 19:20
Микола Деркач

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4779-IX, який визначає новий порядок обов’язкової евакуації населення з територій активних та можливих бойових дій. Документ, зокрема, врегульовує механізм примусового вивезення дітей у разі загрози їхньому життю та здоров’ю

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба ВРУ.

Йдеться про законодавче закріплення процедур, які раніше застосовувалися в умовах воєнного стану окремими рішеннями військових адміністрацій. Тепер держава отримала чітко прописаний інструмент реагування на ситуації, коли цивільні залишаються в зоні постійних обстрілів.

Закон передбачає, що рішення про проведення обов’язкової евакуації ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації за поданням військового командування. Евакуація може бути як загальною — для всього населення певної території, так і частковою — для окремих категорій громадян.

Окрему увагу документ приділяє дітям. Відтепер військові адміністрації мають право ініціювати обов’язкову евакуацію неповнолітніх навіть у випадку відмови батьків або законних представників. Норма обґрунтовується тим, що право дитини на життя та безпеку є пріоритетним.

У таких випадках до процесу можуть залучатися правоохоронні органи та служби у справах дітей, а після переміщення дитині забезпечується тимчасове розміщення в безпечному регіоні.

Читайте також: Деякі купюри більше не прийматимуть до оплати — НБУ

Документ також визначає порядок організації перевезення, розміщення та забезпечення евакуйованих осіб. Йдеться про надання тимчасового житла, базових соціальних послуг та супроводу в місцях безпечного перебування.

Кабінет Міністрів має привести підзаконні акти у відповідність до нового закону та затвердити необхідні процедури його реалізації.

Ухвалення цього документа відбувається на тлі постійних обстрілів прифронтових територій, де досі залишаються цивільні, зокрема родини з дітьми. Закон покликаний мінімізувати ризики для найуразливіших категорій населення та надати військовим адміністраціям чіткі повноваження для оперативного реагування в умовах загрози.

