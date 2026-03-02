Деякі купюри більше не прийматимуть до оплати — НБУ

Із 2 березня 2026 року Національний банк України вилучає з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Відсьогодні вони перестають бути засобом платежу

Цими банкнотами більше не можна буде розраховуватися готівкою. Їх не прийматимуть торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи під час оплати товарів, послуг і здійснення платіжних операцій.

Натомість в обігу залишаються відповідні монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень.

Як і де обміняти банкноти

Громадяни можуть безкоштовно обміняти вилучені банкноти на обігові монети або банкноти інших номіналів без обмежень щодо суми.

Зробити це можна:

у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — безстроково.

Цікаве по темі: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Чому НБУ ухвалив таке рішення

У Нацбанку пояснюють, що банкноти цих номіналів майже не використовуються в роздрібній торгівлі. Середній термін їх придатності — близько 2,5 років, тож більшість із тих, що залишалися в обігу, вже зношені.

Поступове вилучення триває майже шість років: із 1 жовтня 2020 року — для 1 та 2 гривень, із 1 січня 2023 року — для 5 та 10 гривень.

Водночас монети відповідних номіналів перебувають в обігу вже кілька років і мають значно довший строк служби — близько 20–25 років.

Перехід на монети, за оцінкою НБУ, не створює незручностей для громадян та бізнесу, але дозволяє зменшити витрати на оброблення, транспортування й зберігання готівки, підвищити якість банкнот в обігу та зробити готівкові розрахунки зручнішими.

Джерело: НБУ.