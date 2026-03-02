close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі купюри більше не прийматимуть до оплати — НБУ

02.03.2026 11:10
Ольга Деркач

Із 2 березня 2026 року Національний банк України вилучає з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Відсьогодні вони перестають бути засобом платежу

Деякі купюри з березня більше не приймають до оплати — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Цими банкнотами більше не можна буде розраховуватися готівкою. Їх не прийматимуть торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи під час оплати товарів, послуг і здійснення платіжних операцій.

Натомість в обігу залишаються відповідні монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень.

Як і де обміняти банкноти

Громадяни можуть безкоштовно обміняти вилучені банкноти на обігові монети або банкноти інших номіналів без обмежень щодо суми.

Зробити це можна:

  • у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку — безстроково.

Цікаве по темі: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Чому НБУ ухвалив таке рішення

У Нацбанку пояснюють, що банкноти цих номіналів майже не використовуються в роздрібній торгівлі. Середній термін їх придатності — близько 2,5 років, тож більшість із тих, що залишалися в обігу, вже зношені.

Поступове вилучення триває майже шість років: із 1 жовтня 2020 року — для 1 та 2 гривень, із 1 січня 2023 року — для 5 та 10 гривень.

Водночас монети відповідних номіналів перебувають в обігу вже кілька років і мають значно довший строк служби — близько 20–25 років.

Перехід на монети, за оцінкою НБУ, не створює незручностей для громадян та бізнесу, але дозволяє зменшити витрати на оброблення, транспортування й зберігання готівки, підвищити якість банкнот в обігу та зробити готівкові розрахунки зручнішими.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував 3 нові памʼятні монети

НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції

НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ відкликав ліцензію небанку та видалив з реєстру колекторську компанію 28.02.2026

НБУ відкликав ліцензію небанку та видалив з реєстру колекторську компанію
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові 27.02.2026

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові
НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків 25.02.2026

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ презентував 3 нові памʼятні монети 25.02.2026

НБУ презентував 3 нові памʼятні монети
НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки 20.02.2026

НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки
НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції 19.02.2026

НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:40

Ощадбанк відкрив перші рахунки для нових «дитячих» виплат

 Сьогодні  18:00

Активність Місяця змінює тривалість доби на Землі

 Сьогодні  17:20

Чи поверниться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста

 Сьогодні  16:40

XRP втратив $7 млрд капіталізації та впав у рейтингу криптовалют

 Сьогодні  16:00

Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС

 Сьогодні  15:10

Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів

 Сьогодні  13:10

Наступна рецесія триватиме 20 років — ринковий стратег

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.