НБУ відкликав ліцензію небанку та видалив з реєстру колекторську компанію

28.02.2026 14:30
Микола Деркач

Наприкінці лютого Нацбанк відкликав небанківській установі ліцензію на здійснення операцій з готівкою, а також виключив з реєстру колекторських компаній одне підприємство

Фото: bank.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Так, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання Приватному підприємству «Комсервіс-Безпека» ліцензії на здійснення операцій з готівкою.

Таке рішення Правління НБУ прийняло 26 лютого 2026 року на підставі заяви Приватного підприємства «Комсервіс-Безпека» про відкликання ліцензії.

Нагадуємо, що ПП «Комсервіс-Безпека» мало ліцензію на здійснення операцій з готівкою з видом діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей, видану на підставі рішення Правління Нацбанку від 26.06.2018 № 380-рш та переоформлену 29.03.2024.

Цікаве по темі: Українцям масово блокують рахунки: що далі

Також 26 лютого 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив рішення про виключення відомостей про ТОВ «Вердикт Консалтинг» з реєстру колекторських компаній.

Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Раніше ми писали, що того ж дня регулятор відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Зараз» із Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

КС «Зараз» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
