OpenAI залучила $110 млрд інвестицій: куди підуть гроші

OpenAI залучила $110 млрд приватного фінансування, повідомила компанія у п’ятницю вранці, розпочавши один із найбільших приватних раундів фінансування в історії. Нове фінансування включає $50 млрд інвестицій від Amazon, а також по $30 млрд від Nvidia та SoftBank (при оцінці $730 млрд до залучення коштів)

Раунд залишається відкритим, і OpenAI очікує, що до нього приєднаються додаткові інвестори.

«Ми вступаємо у нову фазу, коли передовий ШІ переходить від досліджень до щоденного використання в глобальному масштабі, — заявили в OpenAI. — Лідерство визначатиметься тим, хто зможе масштабувати інфраструктуру достатньо швидко, щоб задовольнити попит, та перетворити ці потужності на продукти, на які покладаються люди».

У межах інвестиції OpenAI запускає масштабні інфраструктурні партнерства з Amazon та Nvidia. Як і в попередніх раундах, імовірно, значна частина суми буде надана у вигляді послуг, а не готівки, хоча точний розподіл не розкривається.

Попередній раунд компанії закрився в березні 2025 року: тоді було залучено $40 млрд при оцінці $300 млрд. На той момент це був найбільший приватний раунд фінансування в історії.

У межах партнерства з Amazon OpenAI планує розробити нове «stateful runtime environment», у якому моделі OpenAI працюватимуть на платформі Amazon Bedrock. Компанія також розширить раніше оголошене партнерство з AWS, яке передбачало $38 млрд на обчислювальні послуги, ще на $100 млрд.

OpenAI зобов’язалася споживати щонайменше 2 ГВт обчислювальних потужностей AWS Tranium у межах угоди та також планує створювати кастомні моделі для підтримки споживчих продуктів Amazon.

Читайте також: OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ

«У нас є багато розробників та компаній, які прагнуть запускати сервіси на базі моделей OpenAI в AWS, — заявив генеральний директор Amazon Енді Джессі. — Наша унікальна співпраця з OpenAI щодо створення stateful runtime environment змінить межі можливого для клієнтів, які створюють ШІ-застосунки та агентів».

Раніше The Information повідомляло, що $35 млрд інвестицій Amazon можуть залежати від досягнення компанією AGI або проведення IPO до кінця року. У повідомленні OpenAI підтверджується структура фінансування, однак зазначається лише, що додаткові $35 млрд надійдуть «протягом найближчих місяців за виконання певних умов».

Про партнерство з Nvidia повідомляється менше деталей, однак компанія заявила, що зобов’язалася використовувати «3 ГВт виділених потужностей для інференсу та 2 ГВт для навчання на системах Vera Rubin» у межах угоди.

Участь Nvidia в раунді стала предметом активних спекуляцій, особливо після того, як повідомлення про можливі $100 млрд інвестицій у вересні змінилися повідомленнями про меншу суму в наступні місяці.

У січні Дженсен Хуанг відкинув припущення, що Nvidia відмовляється від підтримки OpenAI, заявивши:

«Ми інвестуємо значні кошти. Я вірю в OpenAI. Те, що вони роблять, — неймовірно».

Нагадаємо, що OpenAI представила застосунок для наукових досліджень. OpenAI випустила новий застосунок під назвою Prism і сподівається, що він зробить для науки те саме, що кодингові агенти на кшталт Claude Code та власна платформа Codex зробили для програмування.

Раніше ми писали, що OpenAI розпочала глобальне розгортання функції прогнозування віку в ChatGPT. Її мета — автоматично визначати, чи може акаунт належати користувачу молодше 18 років, і вмикати для таких профілів додаткові налаштування безпеки. У країнах ЄС запуск буде відтермінований на кілька тижнів через регіональні вимоги.

Крім того, OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий вебінструмент для перекладу, який підтримує понад 50 мов і позиціонується як прямий конкурент Google Translate.

За матеріалами techcrunch.com.