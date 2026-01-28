OpenAI представила застосунок для наукових досліджень

Компанія OpenAI випустила новий застосунок під назвою Prism і сподівається, що він зробить для науки те саме, що кодингові агенти на кшталт Claude Code та власна платформа Codex зробили для програмування

Prism побудований на основі Crixet — хмарної LaTeX-платформи, яку придбала OpenAI. LaTeX — це система верстки для оформлення наукових документів і журналів. Майже вся наукова спільнота покладається на LaTeX, але деякі завдання — наприклад, малювання діаграм за допомогою команд TikZ — можуть забирати багато часу. І це ще не все: LaTeX — лише один із програмних інструментів, до яких може звертатися науковець під час підготовки роботи до публікації.

Як працює Prism

Саме тут у гру вступає Prism. Як і Crixet до нього, застосунок пропонує потужне редагування LaTeX і вбудованого ШІ-помічника. Якщо раніше це був власний агент Crixet під назвою Chirp, то тепер — GPT-5.2 Thinking. Модель OpenAI здатна допомагати не лише з форматуванням статей: під час пресдемо співробітник OpenAI використав її, щоб знайти та додати до роботи релевантну наукову літературу, а GPT-5.2 автоматизував процес оформлення бібліографії.

«Ніщо з цього не звільняє науковця від відповідальності перевіряти, чи його посилання коректні, але це, безумовно, може пришвидшити процес, — сказав Кевін Вайл, віцепрезидент OpenAI з науки, коли під час демо його запитали про ризик того, що ChatGPT генеруватиме вигадані цитування. — Ми усвідомлюємо, що зі зростанням можливостей ШІ у науковій спільноті виникають занепокоєння щодо обсягу, якості та довіри. На нашу думку, правильна відповідь — не тримати ШІ на дистанції або дозволяти йому працювати непомітно у фоновому режимі; правильна відповідь — інтегрувати його безпосередньо в наукові робочі процеси так, щоб зберігати підзвітність і залишати дослідникам контроль».

Під час того ж демо співробітник OpenAI за допомогою Prism згенерував план занять для магістерського курсу із загальної теорії відносності, а також набір задач для студентів. OpenAI вважає, що такі функції допоможуть науковцям і викладачам витрачати менше часу на рутинні, найбільш виснажливі завдання у своїй роботі.

Prism доступний усім, хто має персональний обліковий запис ChatGPT. Він підтримує необмежену кількість проєктів і співавторів. OpenAI планує незабаром принести цей софт в організації на планах ChatGPT Business, Team, Enterprise та Education.

